NA AVSLÖJAR: Sexköp i Örebro ökar kraftigt – efter nedgång under corona: ”Vidrigt och bedrövligt”

Vissa dagar finns inga annonser ute på nätet. Andra dagar syns åtta stycken. En sak är dock säker: Sexköp sker i Örebro. Förmodligen varje dag. Det menar Morgan Beijer, gruppchef på polisens människohandelsgrupp i Bergslagen.

Under coronavåren har polisgruppen identifierat färre sexköp än vanligt.

– Vi har sett ett lägre antal annonser under perioden. Det kan bero på att färre prostituerade har kunnat resa inom Europa. Även de som köper sex har dragit öronen åt sig på grund av smittorisken och den massmediala uppmärksamheten, resonerar Morgan Beijer.

Efter vårens och sommarens nedgång i Örebro bedömer han nu risken som stor att sexköpen åter ökar.

– Uppgången har redan börjat. För någon dag sedan såg vi elva annonser i Örebro. Under våren har det varit betydligt färre. Ibland inga alls, ibland några stycken.

Medan vårens annonsmängd har varit ovanligt liten, är elva annonser ovanligt många. Normalt brukar polisen hitta mellan fyra och åtta annonser om dagen i Örebro. Antalet kan dock variera – på ett sätt som helt saknar logik, menar Morgan Beijer.

– Jag är övertygad om att det nu kommer återgå till nivån det låg på innan. Coronaläget ser bättre ut i Sverige, vilket gör att fler kommer att köpa. Dessutom släpper reserestriktionerna, så fler prostituerade kan komma hit.

Majoriteten av de som säljer sexuella tjänster i Örebro, menar Beijer, är kvinnor från andra länder. Ofta handlar det om människohandel eller koppleri, men hur ofta är svårt att veta.

– De här människorna är väldigt utsatta, och erkänner sällan att det rör sig om detta. De är rädda för konsekvenserna. Ofta är de fattiga och har dåliga framtidsutsikter, och det här är ett sätt att tjäna pengar.

Nationellt har sexköpsproblematiken varit omtalad under våren. I Stockholm grep polisen uppåt 30 sexköpare under operationen ”Insats torsk”. Prostituerade har också pekats ut som särskilt drabbade av coronapandemins konsekvenser – en redan utsatt grupp vars situation förvärras när ekonomin krisar. I vissa regioner har man sett att antalet annonser har ökat under perioden, i motsats till utvecklingen i Örebro.

– Vad det beror på är svårt att veta. Det kan vara att Örebro är en mindre stad än exempelvis Göteborg och Stockholm, säger Morgan Beijer.

Under våren har polisen upptäckt fyra fall av sexköp i kommunen. I fjol upptäcktes 26 köp. Mörkertalet är dock stort. Dessutom satsar polisen varierande resurser på området under olika perioder, vilket också påverkar statistiken.

Mia Schyberg, regionkoordinator mot prostitution och människohandel i region Bergslagen, pekar på ett polistillslag i Örebro under 2018 då 21 sexköpare greps under en vecka.

– Det är ungefär så vidrigt och bedrövligt alltid. Jag tror att den veckan speglar hur det kan se ut vilken vecka som helst, säger hon.

I sitt arbete mot sexköpare har Bergslagenpolisens människohandelsgrupp regelbundna tillslag mot lägenheter i Örebro. Detta arbete kommer att fortgå framöver, när sexköpen åter ökar.

– Vi ska försöka göra något åt ökningen. Vi har spaning efter annonser på nätet, tar emot tips från allmänheten och får underrättelser från den egna organisationen. Arbetet är händelsestyrt. Om vi hittar eller får in en adress så åker vi på den för att se om det finns anledning att misstänka brott, säger Morgan Beijer.