NA-expertens drag inför V64 i Örebro: ”Har på tok för lite pengar på sig kontra kapacitet – lirar 200 kronor vinnare”

LÄS OCKSÅ: Efter uppslitande Frankrikeflytten – femmiljonershästen Sauveur tillbaka i Örebro igen: ”Bytte en kung mot en annan”

Rubrikerna

Spiken

Vainqueur R.P. (V64-3) var smällfin då han vann från ledningen med gott om sparat näst senast på Solvalla. Sist borde hästen nog han vunnit för att få överbetyg från ledningen i Gulddivisionen, men femåringen kunde inte svara bra avslutande Volnik Du Kras. Litet fält är ett stort plus för hästen, det mesta talar för att Goop tidigt placerar honom i ledningen, given spik!

Rysaren

Cobbys Yeaah (V64-4) har inlett sin karriär lovande, senast på Solvalla hängde hästen med fint som femma mot hästar som Civilon och No Pressure. Dessa kan vara Kriteriehästar, klart lättare emot den här gången dessutom första med Carl Johan Jepson vilket är ett plus. Pass upp för Yarrah Boko-avkomman!

Liret

Jinx'em (lopp 9) är startsnabb, har travat i ledningen en gång och vann lätt då. Detta lopp håller ingen högre klass och Magnus Jakobssons fyraåring har på tok för lite pengar på sig kontra kapacitet, så han står bra inne i denna spårtrappa. Bra chans för spets och slut, vi lirar 200 kronor vinnare på hästen.

Lopp för lopp

Lopp 4 V64-1

2 100 meter auto

1 Cikoria Frazer - Karlsson P 56513 12,0a

2 Cinnamon Prince - Nilsson K L 57d60 12,1a

3 Tiger Marke - Svensson C 25100 12,3a

4 Star Costashorta - Andersson O J 1d305 11,5a

5 Digger Lord - Skoglund R N d1722 12,0a

6 Sanda Love - Lennartsson P 01462 11,0a

7 Free to Party - Svensson S 00d66 13,7a

8 Sebastian Journey - Ohlsson U 17140 12,9a

9 Alan Wadd - Djuse M 60050 12,5a

10 Triomphe Ferm* - Goop B 41d2d 11,2a

Rankning: 4 Star Costashorta (Oskar J Andersson) – 6 Sanda Love – 10 Triomphe Ferm. Outs: 5 Digger Lord.

Star Costashorta gör en intressant debut i ny regi, hästen är mycket startsnabb och trivs i spets har sex segrar de åtta gånger han travat i ledningen. God chans för spets och slut! Sanda Love travade 1.13,9 sista varvet i fredags som tvåa efter en resa i dödens. Täta starter och kuskförstärkt med Per Lennartsson, förste utmanare till vår tipsetta. Triomphe Ferm är kapabel, men galoppbenägen. Tränar jättefint inför detta och är åtgärdad efter förra loppet. Digger Lord travade 1.10,8 sista 800 meterna på Eskilstuna senast som tvåa bakom Master Blaster, har ”bara” fem segrar i karriären och är i första hand ett platsbud för oss.

Lopp 5 V64-2

2 100 meter auto

1 Mightiness - Modig T 51607 14,9a

2 Glide Marke - Svensson C 55004 15,2a

3 Valnes Ior - Svanstedt R 01013 14,6a

4 Cadillac Dimanche - Ohlsson U d6074 14,4a

5 Winnertakesitall - Adielsson E 01235 14,6a

6 Myrsjös Zorro - Andersson M J 047d5 14,9a

7 Thirsty For More - Ehlers J 47261 13,6a

8 Juicebox - Widell K 20273 14,0a

9 Dendrathema - Brandel J 54407 13,7a

10 Ashram - Wallin T 06205 14,0a

11 Superman Tour - Nilsson K L 00600 12,3a

12 Jesper Sånna - Jepson C J 58007 14,6a

13 Gilbert Bris - Andersson O J 60843 12,7a

14 Solkattens Chiron - Kontio J 36000 12,6a

15 Guiseppe Boko - Goop B 30004 13,2a

Rankning: 3 Valnes Ior (Rickard Svanstedt) – 5 Winnertakesitall – 14 Solkattens Chiron. Outs: 7 Thirsty For More.

Valnes Ior fick tempo i sig senast som trea över en väl kort distans för honom. Näst senast vann han säkert efter 1.14,5 sista varvet. Med fart i kroppen och från perfekt läge bakom bilen är Love You-avkomman en naturlig tipsetta. Winnertakesitall har inte startat sedan mitten av juni och kan vara i behov av lopp i kroppen. Bra läge mitt bakom bilen och Erik Adielsson vill säkert till spets med fyraåringen, där han är obesegrad (2 av 2). Solkattens Chiron radade fyra raka segrar för ett tag sedan, har tappat formen men trivs i Örebro och med Jorma Kontio så man ska inte nonchalera fyraåringen trots läget.

Lopp 6 V64-3

2 100 meter auto

1 M.T.Joinville - Kontio J 20740 11,2a

2 Wollafur - Karlsson M S 10543 12,4a

3 Order to Fly - Lennartsson P 53d54 11,5a

4 Cool Keeper - Witasp L 05030 09,9a

5 Whisky Akema - Jepson C J 4262d 10,8a

6 Vainqueur R.P.* - Goop B 42412 10,5a

7 King Sir Kir - Svensson C 3d302 11,2a

8 Lucifer Lane - Nilsson J A 53534 10,2a

Rankning: 6 Vainqueur R.P. (Björn Goop) – 8 Lucifer Lane – 5 Whisky Akema. Outs: 1 M.T.Joinville.

Vainqueur R.P. vann näst senast på Solvalla från ledningen med mycket sparat och var smällfin. Hästen var sämre senast i Örebro och blev ”bara” tvåa i Guld och travade 1.13 sista 800 meterna men kunde inte svara Volnik Du Kras. Litet fält är ett plus och det mesta tyder på att Björn Goop placerar hästen i spets, vi spikar! Lucifer Lane var blek näst senast som trea i Hästägarpokalen, hästen studsade tillbaka senast och var fin som fyra i Guld på Jägersro. Whisky Akema är startsnabb och trivs i Örebro (5 av 11), första med Carl Johan Jepson kan ge bra effekt.

Lopp 7 V64-4

2 100 meter auto

1 Condior - Norman P G k214 16,7a

2 Boiling Point - Ohlsson U k3434 16,6a

3 King of Everything - Svensson C k131 15,5a

4 Sixten R.P. - Andersson M J 72250 17,9a

5 Gwaii Haanas* - Adielsson E 212 16,3a

6 Cobbys Yeaah - Jepson C J 13125 15,8a

7 Artegna Jet - Eklundh A 430d4 13,1a

8 Golden Guard - Bardun J d2406 16,3a

9 The Trick Vick - Svanstedt R 74356 15,0a

10 Mr Alabama - Kihlström Ö 4433d 14,3a

11 Amiral - Redén D k1130 15,4a

12 Barley Sugar - Lennartsson P 00030 13,4a

Rankning: 3 King Of Everything (Claes Svensson) – 5 Gwaii Haanas – 6 Cobbys Yeaah. Outs: 1 Condior.

King Of Everything travade 1.14,6 sista varvet senast vid segern och vann säkert. Hästen har varit struken för en halsinfektion efter förra starten, gör debut med framspår bakom bilen. Att detta är en kapabel sort råder inga tvivel om, men vi nöjer oss med tipsetta på treåringen. Gwaii Haanas travade 1.12,2 sista 800 meterna bakom talangen Djokovic senast, räknas tidigt från spår mitt bakom bilen. Cobbys Yeaah möter kapabla hingstar, men hon har gjort det bra i alla sina fem starter och hävdar sig väl i detta lopp. Första gången med Carl Johan Jepson är ett plus. Condior kan få loppet från sitt fina läge, rysare.

Lopp 8 V64-5

2 100 meter auto

1 Tito C.A. - Andersson O J 40060 10,4a

2 Mellby Glader - Lennartsson P 6250d 11,1a

3 Maxus - Kihlström Ö 0364d 10,5a

4 Classichap - Jansson T 5010d 09,1a

5 Ad Hoc - Engblom P 15140 12,9a

6 Im Your Captain - Kontio J 35575 10,6a

7 Maze Runner - Karhulahti V 25431 10,5a

8 Evaluate - Melander S 32151 09,4a

9 Betting Gangster - Skoglund R N 31303 10,4a

10 Jula Downton - Jepson C J 07246 10,6a

11 Park View* - Goop B 11101 11,1a

Rankning: 8 Evaluate (Stefan Melander) – 9 Betting Gangster – 2 Mellby Glader. Outs: 11 Park View.

Evaluate såg fin ut näst senast med mycket sparat i Guld som femma. Sist fick hästen en bra resa och vann säkert före Viking Brodde och Zephyr Kronos. Trots spår åtta känns det givet att tippa fyraåringen som klarar tuffa upplägg. Betting Gangster har inte haft ett lika fint år 2019 som 2018 på länga vägar. Fick inte travet att stämma perfekt sist som trea i Derbyförsöket. Högkapabel, men behöver få aktionen att stämma bättre än senast för att vinna detta race. Mellby Glader är kapabel och har ett fint läge bakom bilen. Trivs med Per Lennartsson, hästen har vettig segerchans felfri. Park View har sex årssegrar och första Björn Goop är givetvis väldigt intressant.

Lopp 9 V64-6

2 100 meter auto

1 Diego Simoni - Ehlers J 66d41 15,0a

2 Jinx'em - Jakobsson M 31062 16,2a

3 Fanny Leader - Norman P G 501d6 14,9a

4 Turboline - Jansson T 02221 15,1a

5 Hults Ingela - Svensson C 26202 15,1a

6 Raj's Oh Lord - Andersson M J 52511 16,6a

7 Roc Star Joli - Eklundh A 60503 14,6a

8 Karin Arriba - Karlsson M S 37026 15,5a

9 Global Upset - Andersson O J 66671 15,0a

10 Kitsune - Jepson C J 4312d 15,1a

11 Kruses Steam Track - Kru Je 14005 14,2a

12 Zeus Dipa - Lennartsson P 1d3dd 14,5a

13 Timetobelucky - Gorski K 03152 15,5a

14 MacGyver - Svanstedt R 85340 15,3a

15 Minou Båven - Adielsson E 65634 13,8a

Rankning: 2 Jinx'em (Magnus Jakobsson) – 12 Zeus Dipa – 5 Hults Ingela. Outs: 6 Raj's Oh Lord.

Jinx'em har en seger i karriären, den är tagen från ledningen. Bra läge bakom startbilen, vettig spetschans och hästen möter många ston och lämpligt motstånd. Bra segerchans! Zeus Dipa är fältets mest kapable travare det är vi övertygade om. Första Per Lennartsson som fungerar ypperligt på Robert Berghs hästar är spännande. God chans felfri. Hults Ingela jagar karriärens första seger, det bör komma inom kort. Möter hingstar den här gången så är kanske i första hand ett platsbud? Raj's Oh Lord vann ett billigt lopp från ledningen näst senast. Sist på Årjäng gjorde hemmahästen jobbet själv i spåren sista varvet och fungerade bra med körande Mikael J Andersson.

Spelförslagen

V64-förslaget

V64-1: 4 Star Costashorta, 6 Sanda Love, 10 Triomphe Ferm. (Res: 5,8)

V64-2: 2 Glide Marke, 3 Valnes Ior, 5 Winnertakesitall, 7 Thirsty For More, 14 Solkattens Chiron. (Res: 13,10)

V64-3: 6 Vainqueur R.P. (Res: 8,5)

V64-4: 1 Condior, 2 Boiling Point, 3 King Of Everything, 5 Gwaii Haanas, 6 Cobbys Yeaah. (Res: 10,7)

V64-5: 2 Mellby Glader, 8 Evaluate, 9 Betting Gangster, 11 Park View. (Res: 5,7)

V64-6: 2 Jinx'em, 12 Zeus Dipa. (Res: 5,6)

Kostnad: 600 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 6 Vainqueur R.P. (Res: 8,5)

V4-2: 1 Condior, 2 Boiling Point, 3 King Of Everything, 5 Gwaii Haanas, 6 Cobbys Yeaah. (Res: 10,7)

V4-3: Alla 11 hästar. (Res: 8,9)

V4-4: 2 Jinx'em, 12 Zeus Dipa. (Res: 5,6)

Kostnad: 220 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 6 Karl May Boko (Örjan Kihlström) – 8 Grand Princess – 3 Quanal Quetzal. Outs: 2 Anxious To Matters.

Lopp 2: 6 Ganja d´Am (Jörgen Westholm) – 10 Whynot Double S. – 1 Zacapa. Outs: 9 Jens Elegance.

Lopp 3: 8 St No More War (Jorma Kontio) – 4 Piglet Pil – 9 Snella Doc. Outs: 7 Bertil K.

Lopp 10: 6 S.G´s Accenta (Jörgen Westholm) – 3 Cash Cowboy – 11 Ingesson. Outs: 7 Eye In The Sky.

Lopp 11: 7 Fame Boko (Per Lennartsson) – 6 Hera Di Quattro – 4 A Taste Of Honey. Outs: 11 Roly Poly.