NA-expertens tips inför Örebrotravet: ”Får hästen ledningen tror vi han slappnar av – 200 kronor vinnare liras”

Rubrikerna

Spiken

Obi Degato (V5-1) gjorde ett topplopp senast från dödens, nioåringen fick vandra utvändigt om Peder Mykla och var knappt slagen som trea. Hästen visade bra moral och vi tror han tidigt kan komma till spets den här gången, men Björn Goops häst behöver inte ledningen för att vinna detta race. God chans från bra spår bakom bilen med Carl Johan Jepson.

Rysaren

Accolade (V5-5) är en högkapabel häst som i inledningen av karriären fick gå tufft efter galopp flera gånger, lite över sin förmåga. Han har blivit mer ”rumsren” i ny regi och agerar inte lika stressigt som tidigare. Ny kusk (Kim Eriksson) kan vara en nytändning för Ready Cash-avkomman som vi varnar för trots spår åtta bakom startbilen.

Liret

Denver Brick (lopp 10) galopperade efter 600 meter senast i Örebro och är inte helt att lita på säger Magnus Jakobsson. Fyraåringen har gjort fyra starter, har ännu inte vunnit lopp. Spår ett är perfekt, får hästen ledningen tror vi han slappnar av mer. 200 kronor vinnare liras på Make It Happen-avkomman.

Lopp för lopp

Lopp 3 V5-1

2 100 m auto

1 Donatella Center - Partanen J 43052 10,8a

2 Louie Brodde - Moberg K 30004 10,7a

3 Dom Perignon - Jakobsson M d0450 12,2a

4 Fame Boko - Lennartsson P 00375 12,2a

5 Obi Degato - Jepson C J 05103 11,8a

6 Wollafur - Karlsson M S 21054 12,4a

7 Smokey Herman - Karhulahti V 001d6 11,4a

8 Mr Creation - Hultman M 45304 11,4a

9 Highspirit - Andersen T 000d2 10,7a

10 Drive Launcher - Sedström J 086d8 11,9a

Rankning: 5 Obi Degato (Carl Johan Jepson) – 2 Louie Brodde – 7 Smokey Herman. Outs: 9 Highspirit.

Obi Degato står fint inne i loppet, har ett bra spår bakom startbilen och kommer från en bra insats som trea från dödens i förra starten till denna uppgift. Oavsett löpningsförlopp ska segerchansen vara god, spikas! Louie Brodde gjorde första starten sedan januari senast i ett lunchlopp på Romme, hästen agerade segt från köposition och slutade fyra. Vi räknar med att denne kapable travaren är rejält framflyttad med tempo i kroppen, värst emot vår vinnare. Smokey Herman är kusligt startsnabb och kan spetsa trots spår sju. Har 15 segrar de 23 gånger han travat i spets, första med Ville Karhulahti känns spännande. Highspirit travade 1.10,5 sista 800 meterna bakom överlägsne Sign Me Up Too på Eskils i sin minicomeback, loppets outsider.

Lopp 4 V5-2

1 609 m auto

1 Bette Streamline - Doublet E 40000 13,6a

2 Sten Åke - Walterström S 30003 13,7a

3 Teetotal - Karlsson P-G 236d0 16,0a

4 Vapour Trail - Balogh M 0d346 14,5a

5 Speedy Jay Vicane - Nilsson H 40510 11,5a

6 Twist Lane - Svantesson P-O 604d0 13,6a

7 Fanny V.D. - Odder H 21260 13,4a

8 Mellby Devil - Gustafsson S 86806 14,4a

9 Extra Allt - Gustafsson M 8d764 14,8a

10 Terri Hörsta - Mathisen M 00160 14,2a

11 Baton Westwood - Nilsson L-E 5104d 15,5a

12 Caramba Go V.J. - Johansson Wilje D 07070 14,1a

Rankning: 5 Speedy Jay Vicane (Henrik Nilsson) – 4 Vapour Trail – 7 Fanny V.D. Outs: 6 Twist Lane.

Speedy Jay Vicane vann på en topptid näst senast och gör hästen om den insatsen blir han inte lätt att komma till tals med. Sexåringen har tre segrar i karriären, två av dessa är tagna över kort distans. Hästen kan öppna fort bakom bilen och Henrik Nilsson lär lägga lasset från början. Vapour Trail står på tur för en seger och körs av en duktig kusk, räknas tidigt. Fanny V.D. har hunnit bli åtta år gammal, men utvecklats sent och kan se tillbaka på en fin säsong och är van tuff konkurrens.

Lopp 5 V5-3

2 140 m volt

1 Enjoy's Elegans - Widell K 4d242 17,9

2 Famous Pace - Koskela J 54208 16,7

3 Oui Cherie* - Eriksson K 52764 15,9

4 Rock the Knight - Djuse M A 32dd4 16,0

5 Tothemoonandback - Andersson M J 030d3 16,1

6 Lady L.S. - Jakobsson M 4d130 17,8

7 Skinny Dipping - Gorski K 77000 16,9

8 Littlesupersister - Mahony P 24473 15,6

9 Kitsune - Jepson C J 04312 18,1

2 180 m

10 Anne - Anderson P K 14156 16,5

11 Mama America - Lennartsson P 51460 16,1

12 Chick L.A. - Karlsson M S 76d56 15,6

13 Ester Joy - Hultman M 11080 14,2

Rankning: 9 Kitsune (Carl Johan Jepson) – 3 Qui Cherie – 8 Littlesupersister. Outs: 11 Mama America.

Kitsune gick bra senast som tvåa bakom Global Vision och har fin form för dagen. Stoet kan tidigt sitta bra på det från springspår med en av landets bästa kuskar att köra från ”springen” Carl Johan Jepson. Qui Cherie höjde sig senast barfota runt om och slutade fyra på Solvalla, spår ett på tillägg och första Kim Eriksson gör att fyraåringen är ett tidigt bud. Littlesupersister har tre lopp i kroppen, fick se sig besegrad av vår tipsetta sist. Springspår är perfekt, hästen har en seger i karriären den är tagen från ledningen och det finns på kartan att Paw Mahony tidigt kan forcera henne till front. Mama America är van tuff konkurrens, men man måste köra henne lite på chans och dubbla tillägg gör att det lätt kan bli för långt fram för Per Lennartssons häst. Är obesegrad i Örebro, men vår känsla är att stoet kan bli spelad i överkant.

Lopp 6 V5-4

2 640 m volt

1 U.B.Cool - Lindblom Å 32700 15,0

2 Whitesocksspirit - Laursen J 00786 15,5

3 Magic Bråten - Widell K 60060 16,3

4 Massive Turnover - Johansson P dd607 16,4

5 Exclusive Fire* - Eriksson K dd1d0 16,0

2 660 m

6 Free to Party - Svensson S 200d6 13,8

7 Djorkaeff Sisu - Moberg K 24320 14,7

8 Colonello - Hultman M 70556 13,5

9 Digital Diamond - Sedström A 20152 14,0

10 Jaanus Tooma - Mahony P 60006 14,8

11 Il Mio Hooligan - Eskilsson C 30700 13,6

12 El Cantante - Andersson M J 20454 13,6

13 Digital Winner - Djuse M A 07674 13,7

14 Unreturned Love - Göstas R 0302d 13,9

Rankning: 5 Exclusive Fire (Kim Eriksson) – 9 Digital Diamond – 8 Colonello. Outs: 7 Djorkaeff Sisu.

Exclusive Fire floppade totalt senast från ledningen på Solvalla, frågan är hur fyraåringen tagit det loppet? När han vann från ledningen i Bollnäs via 1.14 sista varvet och lätt svarade I'll Fixit då denna utmanade blev vi väldigt förtjusta. Att detta är loppets bästa häst är vi övertygade om, från lilla springspåret är vi övertygade om att Kim Eriksson som kör hästen för första gången tidigt sitter i spets med talangen. Digital Diamond gick bra som tvåa senast på Solvalla bakom lördagshästen Wingmaster. Hästen trivs med Anna Sedström, på 19 starter ihop har det blivit fem segrar. Colonello växer markant då han känner att han rår på sina konkurrenter, hemmahästen trivs i Örebro. Djorkaeff Sisu har ingen seger i år och kanske främst är ett platsbud?

Lopp 7 V5-5

2 100 m auto

1 Ferrari Gil - Elehn A 22210 17,2a

2 Zorro Kronos - Lennartsson P 12405 14,5a

3 Karin Arriba - Partanen J 43702 15,5a

4 Icarus Boko - Jepson C J 63512 16,1a

5 Jussi Bryne - Ivarsson M 57753 14,9a

6 Enjoy's Top Gun - Hultman M 841d0 16,0a

7 Dolly Streamline - Karlstedt R 80564 13,4a

8 Accolade - Eriksson K 62304 15,9a

9 Global Wonderful - Jakobsson M 51d37 15,1a

10 Let it be Me Tooma - Ivanov J 0235d 15,5a

11 Made for Heaven - Simberg T 1d36d 13,1a

Rankning: 4 Icarus Boko (Carl Johan Jepson) – 9 Global Wonderful – 2 Zorro Kronos. Outs: 8 Accolade.

Icarus Boko gör gedigna insatser mest varje gång, har en seger i karriären och spår mitt bakom bilen är optimalt. Normalt bra segerchans och hästen trivs med Jepson. Global Wonderful har gjort två lopp i år och Magnus Jakobsson pratar väl om henne och låter påtagligt uppåt. Hästen var aningen blek senast från ledningen som sjua, men möter klart lättare konkurrenter denna gång. Zorro Kronos avslutade bra senast och gick med bra fart över mållinjen. Första Per Lennartsson känns spännande och Raja Mirchi-avkomman räknas tidigt felfri. Accolade kommer nog bli bortglömd, det finns mycket högt grundkunnande i Ready Cash sonen.

Tipsen

V5-förslaget

V5-1: 5 Obi Degato. (Res: 2,7)

V5-2: 4 Vapour Trail, 5 Speedy Jay Vicane, 7 Fanny V.D. (Res: 6,2)

V5-3: 1 Enjoy's Elegans, 2 Famous Pace, 3 Oui Cherie, 4 Rock The Knight, 6 Lady L.S. 7 Skinny Dipping, 8 Littlesupersister, 9 Kitsune, 10 Anne, 11 Mama America. (Res: 13,5)

V5-4: 5 Exclusive Fire, 8 Colonello, 9 Digital Diamond. (Res: 7,14)

V5-5: 2 Zorro Kronos, 4 Icarus Boko, 8 Accolade, 9 Global Wonderful. (Res: 6,10)

Kostnad: 360 kronor.

V4-förslaget

V4-1: 5 Exclusive Fire, 7 Djorkaeff Sisu, 8 Colonello, 9 Digital Diamond, 14 Unreturned Love. (Res: 12,1)

V4-2: 2 Zorro Kronos, 4 Icarus Boko, 6 Enjoy´s Top Gun, 8 Accolade, 9 Global Wonderful. (Res: 10,5)

V4-3: 4 Global Agency. (Res: 2,1)

V4-4: 2 Helix Rick, 3 M.T.On The Heels, 10 Lotusamarone. (Res: 1,6)

Kostnad: 150 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 7 Fantaghiro Brick (Pierre Nyström) – 5 Kiki Polly Boko – 4 Bitcoind´Arc. Outs: 6 April Combo.

Lopp 2: 3 Homeland Pellini (Carl Johan Jepson) – 9 Dreamlines – 10 Knifetown Hall. Outs: 4 Rocking Flax.

Lopp 8: 4 Global Agency (Magnus A Djuse) – 2 Yankee La Vie – 1 Alonzo. Outs: 11 O.M.Genista.

Lopp 9: 3 M.T.On The Heels (Magnus A Djuse) – 2 Helix Rick – 10 Lotusamarone. Outs: 1 Totally Face.

Lopp 10: 1 Denver Brick (Magnus Jakobsson) – 3 Tobeanunorasinner – 10 North Star Navi. Outs: 9 Aleksei Ride.