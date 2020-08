NA-expertens tips inför Örebrotravet: ”Stallet tror detta är en häst för Kriteriet, och vi säger inte emot”

Spiken

San Moteur (V5-3) är fortsatt obesegrad och jagar ett staket i sin rad, möter Woogie Broline som också är obesegrad så det finns i alla fall lite värde i Goops talang. Travade 1.08,5 sista halvvarvet senast och höll undan från ledningen före fina Fabulous Pellini. Van bilstart och vann spårlotten i loppet, från spets är segerchansen mycket god. Stallet tror detta är en häst för Kriteriet, vi säger inte emot.

Rysaren

Mercedes (V5-1) var inte stort slagen senast av Shut Up And Dance, hästen körs av ordinarie kusk vilket är ett plus i detta sammanhang. Hon har bara en seger i karriären, men feelingen är att detta inte är någon ickevinnare. Bra startrygg bakom kvicka Awkward Situation borgar för fin resa, det känns på sin plats att varna för stoet.

Liret

Vichy Grif (lopp 6) torskade mot Valetta sist på Solvalla, mer passande distans denna gång och litet fält brukar betyda att den som leder loppet får styra tempot. Vi tror Erik Adielsson som har två av tre bakom henne tidigt forcerar sexåringen till spets och väl där ska det vara toppchans. Har segrat i Örebro och det känns rimligt att testa 200 kronor vinnare på Varenne-avkomman som kommer från ett formstall.

Lopp för lopp

Lopp 2 V5-1

2 100 meter auto

1 Alonza - Svedlund L L 05370 14,4a

2 Warpaint - Lind J 00005 15,3a

3 Awkward Situation - Gustafsson E 58361 14,6a

4 Skinny Dipping - Gorski S 00046 15,1a

5 Olmeda - Lövdal A 60007 13,8a

6 Mionetto T.P. - Björk J A 13166 14,4a

7 Simb Rubinette - Olsson J 540d5 13,9a

8 Othella Marke - Berntsson V 60035 14,3a

9 To the Moon Face - Bergh I 11041 13,0a

10 Mercedes - Jonsson M 2d6d2 12,7a

11 Aroseforyou - Oscarsson K 00041 12,6a

12 La Mauresque - Lindblom C P 64dd2 13,8a

Rankning: 9 To The Moon Face (Isabella Bergh) – 10 Mercedes – 7 Simb Rubinette. Outs: 6 Mionetto T.P.

To The Moon Face vann på nytt rekord från ledningen senast, men bröt ut ett helt spår på upploppet och det drog ner intrycket. Isabella Bergh är obesegrad med stoet (5 av 5) som är en naturlig tipsetta i loppet, men hon är bäst i spets ska påpekas. Mercedes har bara en seger i karriären, duktig senast som tvåa bakom Shut Up And Dance och körs av ordinarie kusk. Bra startrygg borgar för fin resa. Simb Rubinette är van tuff konkurrens och kan ta årets första seger med klaff under vägen, långsam från start så lär hamna bland de sista från spår sju. Mionetto T.P. har inte startat sedan början av juli och kan vara i behov av lopp i kroppen. Har segrat med Jenny A Björk och normalt hävdar sig femåring väl i denna konkurrens.

Lopp 3 V5-2

2 140 meter volt

1 Roze Injection - Carlson L D pk5 17,6

2 Hobbit Composite - Kontio J pk

3 Breeze Kronos - Persson S k3 17,3

4 Ronja Boko - Goop B k

5 Broccoli Bell - Adielsson E k7 17,9

6 Izola Silvåkra - Eriksson K pk4 16,4

7 Hattie - Andersson M J pk

8 Miss Milla - Karlsson M S pkd

9 Simone K.J. - Bergh R k25 16,4

10 Love Dee - Lindblom Å pk60 18,5

11 Shemeansmuscle - Karlsson P k0

12 Surprise Surprise - Erixon L pk

Rankning: 9 Simone K.J. (Robert Bergh) – 6 Izola Silvåkra – 2 Hobbit Composite. Outs: 3 Breeze Kronos.

Simone K.J. var bra i debuten som tvåa, fick endast se sig besegrad av en bra Goophäst. Sist gav hon inte Robban chansen att få iväg henne felfritt från spår ett, men hästen gick bra i sin upphämtning och slutade femma. Bakspår behöver inte vara fel, slipper stressa upp sig från början. Izola Silvåkra avslutade bra i sin tävlingsdebut som fyra, mötte stortalangen Hobokon Am. Springspår och detta kan vara loppets tidiga ledarinna. Hobbit Composite fin i kvalet och nu växlar man upp med Jorma Kontio. Säkert mogen att gå runt 1.16 i sin tävlingsdebut. Breeze Kronos fick en fin resa i sin tävlingsdebut, hon slutade trea och det var max. Loppets outsider.

Lopp 4 V5-3

2 609 meter auto

1 Appasso - Lindblom Å 40007 14,5a

2 Certainly - Kontio J 0068d 15,0a

3 Black Eagle - Lindblom M 304d5 14,9a

4 San Moteur - Goop B k1111 13,6a

5 Fröken Marie - Modig T 26604 13,4a

6 Woogie Broline - Adielsson E k1111 15,3

7 Christer Palema - Andersson M J 23125 15,7

8 Hoho Haha Sisu - Forss M 60727 14,4a

9 Bitcoind' Arc - Eriksson J S 4662d 14,0a

10 Naughty Girl Tooma - Ivanov J 40540 12,9a

11 Foreign Rain - Bergh R 30d5d 15,9a

Rankning: 4 San Moteur (Björn Goop) – 6 Woogie Broline – 7 Christer Palema. Outs: 9 Bitcoind' Arc.

San Moteur är obesegrad och detta är lite extra till häst, stall Goop tror att hästen är med i Kriteriet senare i höst. Vann från spets senast och travade 1.08,5 sista halvvarvet och svarade snyggt ut fina Fabulous Pellini. Det mesta tyder på tidig ledning från perfekt spår bakom startbilen, spikas. Woogie Broline har precis som tipsettan gjort fyra starter och vet inte heller hur det känns att förlora. Har segrat över lång distans, gör debut med bilstart och lär inte ta sig förbi San Moteur från början. Luktar dödens lång väg. Christer Palema är en fin Muscle Hill-avkomma som inlett sin karriär på bästa vis. Möter dock två hästar denna gång som nog håller lite högre klass än honom. Främst ett platsbud.

Lopp 5 V5-4

2 100 meter auto

1 Feeling Fat - Brandel J 34431 16,7a

2 G.Cross - Lindblom Å 06565 16,8

3 Dansa - Lindblom C-E 24dd6 17,3a

4 Circus - Goop B k32 16,4

5 The Killer - Jansson R S 27040 18,2a

6 Select Dream - Erixon L 10810 16,8a

7 Bottnas Gorgeous - Eriksson K 3564d 17,1a

8 Casanova Rhyme - Larsson F B 65073 16,2a

9 Moons Engla - Magnusson A 7265d 16,6a

10 Arctic Dark* - Korpi J 20740 15,9a

11 Gento Renka - Eriksson J S d40d1 17,5a

12 Got to Goo - Forss M 46546 17,8a

13 Dory Hall - Kontio J 45425 15,8a

14 Magnifique Frazer - Gustavsson K P 01377 16,2a

15 Thisgirlisonfire - Oscarsson K 05040 16,0a

Rankning: 4 Circus (Björn Goop) – 11 Gento Renka – 13 Dory Hall. Outs: 1 Feeling Fat.

Circus är stänkrädd, det var därför hon hoppade senast i Eskilstuna. Hästen travade 1.15 sista varvet och var inte stort slagen från dödens. Gör debut med bilstart, med tanke på att hon är stänkrädd lär Björn Goop ladda för att nå ledningen. Gento Renka vann i comebacken och lär vara framflyttad med tempo i kroppen, klarar ett tufft upplägg. Dory Hall är en stor häst som behöver växa i sin kropp, jagar karriärens första seger. Första med Jorma Kontio känns spännande och kan ge effekt. Feeling Fat vann lätt från ledningen senast, får svårt att hålla upp innerspår bakom startbilen och är främst en rysare i denna konkurrens.

Lopp 6 V5-5

2 100 meter auto

1 Global Vintage - Forss M 20401 12,3a

2 Fantasia Sisu - Persson S 4d071 12,5a

3 Schatzi Fayline - Eklundh A 35d05 11,4a

4 Vichy Grif - Adielsson E 11242 11,3a

5 Valetta - Goop B 44221 12,3a

6 Walkie Talkie - Bergh R 70300 12,9a

7 Donatella Center - Partanen J 72000 10,8a

Rankning: 4 Vichy Grif (Erik Adielsson) – 1 Global Vintage – 5 Valetta. Outs: 3 Schatzi Fayline.

Vichy Grif fick torsk mot Valetta senast, men vi tror hon får revansch på henne denna gång. Mer passande distans för stoet den här gången och hon trivs ypperligt med Erik Adielsson (2 av 3). Litet fält i stolopp brukar betyda att ledarinnan får bestämma i täten, vi har sexåringen som spetsfavorit därför är det givet att tippa henne. Global Vintage vann i torsdags i Örebro och imponerade kollosallt, hon vann mot hingstar och var aldrig i förlustfara. Hästen travade 1.11 sista varvet och det såg ut att finnas sparat i henne, det var första segern sedan treårssäsongen. Mika Forss kör igen och han lär göra allt för att försöka fånga upp Vichy Grif, som sämst bör Nurmoshästen få vinnarhålet. Valetta besegrade som sagt tipsettan senast efter en smörresa bakom henne i vinnarhålet, kommer inte få samma typ av lopp den här gången och blir nog överspelad på sin seger senast.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 7 High Fashion (Björn Goop) – 1 Xenia Wood – 4 Coco Prince. Outs: 10 Magic Ken.

Lopp 7: 7 Max Håleryd (Juhani Partanen) – 2 Breakfast - 11 Golden Boy Sisu. Outs: 13 Don't Be A Loser.

Lopp 8: 12 Gretzky Boko (Oskar J Andersson) – 4 Un Mec d´Or – 11Amazing Dream N.O. Outs: 7 Strabec's A.To.Z.

Lopp 9: 3 Vincent Chase (Stefan Persson) – 2 Wir Ideal – 9 Victory Topline. Outs: 1 In Line Tooma.

Förslagen

V5-förslaget

V5-1: Alla 12 hästar. (Res: 9,10)

V5-2: 2 Hobbit Composite, 3 Breeze Kronos, 6 Izola Silvåkra, 7 Hattie, 9 Simone K.J. (Res: 4,5)

V5-3: 4 San Moteur. (Res: 6,7)

V5-4: 4 Circus, 11 Gento Renka, 13 Dory Hall. (Res: 1,8)

V5-5: 1 Global Vintage, 4 Vichy Grif. (Res: 5,3)

Kostnad: 360 kronor.