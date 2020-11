NA GRANSKAR: Här är männen som slår kvinnor: ”Skrämmande vanligt”

– Det är skrämmande vanligt med våld i relationer. Dessutom är mörkertalen väldigt stora. Det är inte många kvinnor som vågar berätta om vad de utsatts för, säger Vinita Qvist, advokat på Kvinnojuristen.

NA har granskat de senaste fem årens domar i Örebro tingsrätt som handlar om grov kvinnofridskränkning och våld i nära relationer.

I anmälningarna som ligger till grund för domarna sammanfattar polisen kortfattat vad som hänt.

Bakom den kalla myndighetssvenskan gömmer sig verkliga människoöden. Kvinnor. Livrädda barn.

Ett trettiotal män som dömts för våld mot kvinnor är med i NA:s kartläggning.

Vinita Qvist är advokat och företräder framför allt kvinnor som blivit misshandlade.

– Det är när något till slut händer inför barnen, eller när barnen själva drabbas, som kvinnan ofta beslutar sig för att lämna. Då tänker kvinnorna att det går ut över fler än mig och att de måste göra något åt situationen.

Vinita Qvist har jobbat som målsägarbiträde för kvinnor som utsatts för mäns våld under närmare sex år.

– Många av de som vänder sig till oss har flytt hals över huvud mitt i natten och fått skyddat boende. De behöver hjälp och stöd med allt från att upprätta en polisanmälan till att ta sig igenom den kommande rättegången.

En man som utsätter en kvinna han har en nära relation med för upprepade kränkningar kan dömas för grov kvinnofridskränkning. Det är ett brott som samlar flera kränkningar under samma tak.

– Det är brott mot kvinnor som sker systematiskt. Ofta har de kvinnor jag träffar varit nedtryckta under lång tid. De kanske först anmäler en misshandel de varit utsatta för. Sedan är det först vid tredje eller fjärde polisförhöret som det går upp för dem att det inte heller är okej att mannen dagligen nypt henne i sidan och kallat henne tjock.

Men trots att många av de män, som nämns i domarna som NA gått igenom, åtalades för grov kvinnofridskränkning, är det bara ett fåtal som lett till fällande domar. Istället har männen dömts för misshandel, olaga hot och andra enstaka brott mot kvinnan.

– Jag har under alla mina år bara varit med om ett fall där en man dömdes för grov kvinnofridskränkning. Det är vanligt att de åtalas för det, men sällan de döms. Det jag reagerat på är att det är väldigt svårt för en kvinna som varit utsatt under ett tiotal år, att minnas när var och ett av alla de här brotten skett. Det är ett av problemen som gör det svårt att fälla de här männen.

Flera av mänen som NA granskat har tidigare dömts för våld i nära relationer. Det handlar bland annat om en 41-årig man från Örebro som som fällts för våldtäkt och misshandel.

Enligt Vinita Qvist är det vanligt att domstolarna inte riktigt förstår hur kvinnor som under lång tid varit utsatta för upprepade kränkningar fungerar.

– En stor del av mitt jobb består av att förklara för rätten och nämndemännen om mekanismerna bakom våldet. Det är vanligt att kvinnor stannar kvar eller går tillbaks till mannen trots att de utsatts för våld. Det är tråkigt att domstolarna kan ha svårt att förstå att brotten inte är mindre allvarliga bara för det.

Vinita Qvist berättar att många av kvinnorna som är hennes klienter är rädda för att inte bli trodda.

– Det är en resa för de här kvinnorna. Först ska de försöka bygga upp sitt självförtroende. Sedan tvingas de sitta mitt framför gärningsmannen under en flera dagar lång rättegång. Men när det väl kommit så långt är det faktiskt vanligt att deras rädsla byts ut mot ilska.

Vinita Qvist upplever att polisen under åren blivit bättre och bättre på att utreda våld mot kvinnor. Trots det är hon kritisk mot de långa handläggningstiderna hos polisen.

– Det finns poliser som gör ett fantastiskt jobb under förundersökningen och vänder på alla stenar. Men tyvärr blir många ärenden fortfarande liggandes under flera år. Det är faktiskt under all kritik, säger hon.

Mäns våld mot kvinnor – sammanställningen

Man, 32, Åtorp

Under flera år misshandlade mannen sin sambo. Han dunkade bland annat hennes huvud mot en bildörr, sparkade och slog.

"Hon har bland annat fått utstå våld mot huvudet som gjorde att hon segnade ned av det varpå hon blev sparkad och vid ett annat tillfälle en fått en fraktur på en ryggkota då hon sparkades i ryggen med ett skodon med stålhätta när hon låg på marken", skriver tingsrätten i sin dom.

Tingsrätten slår fast att kvinnans barn flera gånger blev vittne till våldet.

I domen framkommer det att mannen erkänner vissa av brotten, men att han hävdar att han på grund av kraftig berusning bara har svaga minnesbilder.

Mannen var sedan tidigare dömd för våldsbrott i nära relation.

Dömd för:

Grov kvinnofridskränkning, övergrepp i rättssak

Påföljd:

Fängelse ett år och två månader.

Man, 41, Örebro

Paret hade bara varit tillsammans under en månads tid när övergreppen började. Mannen gav kvinnan örfilar, tog strupgrepp och knuffades. Under ett tillfälle hotade mannen kvinnan med ett luftgevär, satte en kniv mot hennes hals och dödshotade henne. Vid ett annat tillfälle skar han henne i halsen med en kniv, samtidigt som han filmade händelsen. Mannen nekade under rättegången att han gett sig på kvinnan.

Dömd för:

Grov kvinnofridskränkning.

Påföljd:

Fängelse två år.

Man, 36, Kumla

Mannen var berusad när han besökte kvinnan han tidigare haft ett förhållande med. Efter en dispyt blev mannen aggressiv och tog fram en kniv.

“Du kommer att dö idag”, ska mannen ha sagt.

Mannen skar sedan kvinnan flera gånger i halsen. Efter omkring tjugo minuter lyckades kvinnan fly.

Dömd för:

Grov misshandel, olaga hot, brott mot knivlagen

Påföljd:

Två år och sex månader.

Man, 50, Örebro

Dömdes av tingsrätten för tre fall av misshandel. Mannen drog bland annat loss en hårtuss från kvinnans huvud och drog ned henne i en säng.

Dömd för:

Tre fall av misshandel.

Påföljd:

Skyddstillsyn med samhällstjänst i 100 timmar.

Man, 52, Kumla

Efter tre år av misshandel anmälde kvinnan mannen efter att han hotat att döda henne och deras katt. Kvinnan vittnade under rättegången om spott, strypgrepp, misshandel och omfattande psykisk terror som hon utsatts för av mannen.

Dömd för:

Grov kvinnofridskränkning.

Påföljd:

Fängelse ett år.

Man, 46, Karlskoga

Under sex tillfällen misshandlade mannen sin sambo. Mannen slog kvinnan med en tallrik i huvudet, slog henne medvetslös med knytnävarna, knuffade och kastade henne på marken.

Dömd för:

Grov kvinnofridskränkning.

Påföljd:

Nio månaders fängelse.

Man, 42, Örebro

Mannen nekade under hela rättegången att han begått våldshandlingar mot kvinnan. Tingsrätten konstaterar dock i sin dom att kvinnan utsatts för våld och kränkande behandling av mannen i stort sett under hela tiden paret bodde ihop. Mannen ska ha enligt tingsrätten även utövat kontroll över kvinnan. Vid ett tillfälle sparkade mannen på kvinnan så allvarligt att hon skadade benet. Mannen tvingade sedan kvinnan att skriva under ett avtal som han upprättat. Först efter det gick han med på att skjutsa henne till sjukhuset.

Dömd för:

Grov kvinnofridskränkning.

Påföljd:

Tio månaders fängelse

Man, 40, Kumla

Under ett par års tid utsatte mannen kvinnan för upprepad misshandel och gick loss på inredningen i deras gemensamma hem. Mannen kallade kvinnan för fula ord och vid flera tillfällen tog han grepp om hennes hals, sparkade och slog henne.

Dömd för:

Grov kvinnofridskränkning.

Påföljd:

Fängelse i tio månader.

Man, 51, Nora

Framför parets barn tog mannen strypgrepp på sin fru tills hon tappade medvetandet. Enligt tingsrätten fanns det “risk för fullbordat mord- eller dråpbrott”.

Dömd för:

Grov misshandel.

Påföljd:

Fängelse tre år och sex månader.

Man, 44, Örebro

Paret hade skilt sig men fortsatte bo ihop. De levde enligt flera vittnen i en kultur med hedersrelaterade inslag. En sommarkväll 2017 väntade mannen på en parkering i Brickebacken på kvinnan. Han var beväpnad med pistol och avlossade flera skott från nära håll mot kvinnan. Kvinnan skottskadades men överlevde attacken. Barnen vittnade under rättegången om att de tidigare blivit misshandlade av sin pappa.

Dömd för:

Försök till mord, misshandel, olaga hot.

Påföljd:

Fängelse tio år.

Man, 36, Örebro

Under flera år misshandlade mannen sin sambo. Misshandeln pågick även under tiden som kvinnan var gravid. Kvinnan berättade under rättegången om hur hon blev skallad, slagen, dragen i håret och fick porslin kastat på sig. Tingsrätten fällde även mannen för att ha våldtagit kvinnan. Han förnekade under rättegången att han gjort sig skyldig till brotten.

Dömd för:

Grov kvinnofridskränkning, våldtäkt.

Påföljd:

Fängelse tre år och sex månader.

Man, 48, Örebro

I ett halvårs tid utsatte mannen sin sambo för flera våldsamma händelser. Han slog sönder rutan på hennes bil, kastade sönder ett tv-spel, krossade en mobiltelefon och rispade en kniv på en platt-tv. Mannen skickade flera hot på sms och överträdde ett kontaktförbud.

Dömd för:

Ringa misshandel, tre fall av olaga hot, sex fall av skadegörelse, överträdelse av kontaktförbud.

Påföljd:

Skyddstillsyn med särskild föreskrift att genomgå frivårdens program PRISM 2 och IDAP 3.

Man, 25, Örebro

Mannen dömdes i tingsrätten för våldsdåd som skedde i parets gemensamma hem och under en bilfärd mellan Kumla och Örebro. Under ett halvårs tid utsatte han sin sambo flera gånger för misshandel och olaga hot.

Dömd för:

Grov kvinnofridskränkning, brott mot utlänningslagen.

Påföljd:

Fängelse tio månader.

Man, 42, Örebro

Mannen hade varit tillsammans med kvinnan i sju år när han knivhögg henne i bröstet. Kvinnan berättade under rättegången att deras relation präglats av svartsjuka och våld från 47-åringens sida.

Mannen lade skulden för mordförsöket på en icke namngiven person. Tingsrätten valde dock att tro på kvinnans berättelse.

“Uppenbarligen har våldsinslag förekommit tidigare och typiskt sett finns en risk i sådana situationer att brottsoffret har en benägenhet att skydda gärningsmannen genom förringande eller förnekanden”, skriver tingsrätten i sin dom och menar att kvinnans berättelse verkar äkta.

Dömd för:

Försök till mord, olaga hot, brott mot knivlagen.

Påföljd:

Fängelse i åtta år.

Man, 41, Askersund

Kvinnan anmälde mannen flera gånger för misshandel men ångrade sig. Hon ville att utredningen skulle läggas ned.

Efter att att hon tagit emot flera knytnävsslag mot huvudet så “det kändes som att huvudet skulle spricka” åtalades mannen till slut mot sitt nekande.

Ett av misshandelsfallen inträffade inför parets gemensamma barn.

Mannen var sedan tidigare dömd för misshandel, grov misshandel, olaga hot, och olaga frihetsberövande. Han har även vid ett tidigare tillfälle haft kontaktförbud mot kvinnan, och även mot ytterligare en kvinna.

Dömd för:

Grov fridskränkning.

Påföljd:

Fängelse i nio månader.

Man, 39, Kopparberg

Under ett års tid misshandlade 39-åringen sin sambo vid ett stort antal tillfällen. En polisman berättade under rättegången att kvinnan verkade rädd och kuvad när en anmälan skulle upprättas.

“Av den totala utredningen i målet framgår att var och en av dessa gärningar utgjort led i en upprepad kränkning av NN:s personliga integritet och att gärningarna varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla”, skriver tingsrätten i sin dom.

Dömd för:

Grov kvinnofridskränkning.

Påföljd:

Fängelse ett år och tre månader.

Man, 35, Laxå

Mannen besökte sin exhustru och berättade att han ville gifta bort deras dotter. När dottern gömde sig på toaletten misshandlade han henne. Han slog sedan även sin son med flera knytnävsslag innan han gav sig på exhustrun. Mannen sade åt sonen att hämta en kniv för att han ville skada mamman med den, men sonen vägrade.

Dömd för:

Tre fall av misshandel, olaga hot, ofredande.

Påföljd:

Fängelse fyra månader.

Man, 46, Hallsberg

Den 46-årige mannen misshandlade sina barn och sin dåvarande fru under flera år. Händelserna kom upp till ytan efter att barnens skola lämnat in en orosanmälan till socialtjänsten.

Misshandeln och övergreppen var omfattande mot familjemedlemmarna, Under ett tillfälle bestraffade han ett av barnen genom att tvinga barnet att utföra förnedrande sexuella handlingar.

Dömd för:

Fyra fall av misshandel, olaga frihetsberövande, grov fridskränkning, grovt sexuellt övergrepp mot barn.

Påföljd:

Rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Man, 53, Karlskoga

Enligt kvinnan blev mannen arg när paret satt framför tv:n, eftersom att en fotpall hade gått sönder. Mannen skallade kvinnan och tryckte ned henne på golvet. Mannen var vid brottstillfället tidigare straffad för grov misshandel och grov kvinnofridskränkning.

Dömd för:

Misshandel, olaga hot.

Påföljd:

Fängelse fyra månader.

Man, 45, Lekeberg

Pappan misshandlade barnen i flera års tid. Framför barnen kränkte han mamman genom att säga att hon var sinnessjuk, ful, dum, äcklig, att hon luktade bajs och “att han skulle knäcka henne så att hon skulle sitta på psyket”.

Den 45-årige mannen förnekade brott under rättegången och hävdade att han var utsatt för en komplott kopplad till parets vårdnadstvist.

Dömd för:

Grov fridskränkning, ofredande, misshandel, olaga hot.

Påföljd:

Fängelse ett år och tre månader.

Man, 22, Degerfors

Misshandlade sin sambo vid flera tillfällen. Under ett tillfälle misshandlade han kvinnan när hon satt med deras barn i knät.

"Det är fråga om misshandel av närstående som har skett i parternas gemensamma hem i närvaro av parternas barn vilket är försvårande omständigheter", skriver tingsrätten i sin dom.

Dömd för:

Tre fall av misshandel

Påföljd:

Fängelse i fyra månader.

Man, 50, Örebro

Under en bilfärd slog 50-åringen sin fru i ansiktet flera gånger. Han slog även kvinnan i deras gemensamma bostad. Under rättegången hävdade mannen att han inte mindes någon av händelserna.

Dömd för:

Två fall av misshandel.

Påföljd:

Skyddstillsyn med samhällstjänst 60 timmar.

Man, 44, Örebro

Den 44-årige mannen knuffade och slog sin flickvän. Han tog styrpgrepp om hennes hals och avbröt våldshandlingen först när polisen kom i in i bostaden. Mannen var inte tidigare dömd för våldsbrott, men förekom under 14 avsnitt i belastningsregistret för bland annat narkotikabrott.

Dömd för:

Två fall av misshandel, ofredande.

Påföljd:

Fängelse åtta månader.

Man, 41, Kumla

Kvinnan berättade under rättegången att förhållandet med 41-åringen kändes bra i början, men att våldsamheterna och svartsjukan efter ett tag kom smygandes.

Mannen dömdes för upprepade gånger slagit sönder inredningen i hemmet, misshandlat kvinnan vid flera tillfällen och hotat henne. När domen föll förekom han redan under tre avsnitt i belastningsregistret, bland annat för misshandel.

Dömd för:

Grov kvinnofridskränkning, olaga hot

Påföljd:

Fängelse tio månader.