NA GUIDE: När världen är stängd ligger vägarna öppna – passa på att trampa genom Närke

När det mesta är stängt är vägarna öppna. Plocka fram din mobil och leta på Google maps eller var lite old school och ta fram en karta och hitta en lagom lång tur. Sedan är det bara att pumpa cykeln och ge sig iväg.

Vi var tre motionärer som samlades en söndagsmorgon. Vi slängde några tänkbara orter som mål fram och tillbaka, bollade lite med antalet kilometer och rullade till slut iväg österut. När vi kom till korset vid Stortorpsvägen, mot Ormesta, stod en ensam cyklist.

– Jag väntar på mitt gäng, ropade han.

Han såg snabb ut, tänkte jag.

Mycket riktigt. Ett par kilometer senare susade han och två cyklister till förbi och vinkade till oss. Vi vinkade tillbaka. Det gör man som cyklist.

Det här med fart är väldigt individuellt. Gillar du att trycka på och jaga rekord - tryck på. Passar det bättre att rulla på i makligt tempo och lukta på blommorna - lukta på blommorna. Det finns inget rätt här, även om det säkert är en och annan som tycker att det finns ett facit. Men här lutar jag mig mot världens genom tiderna bäste cyklist Eddy Merckx:

"Ride as much or as little, or as long or as short as you feel. But ride."

Det går naturligtvis att cykla med en gammal treväxlad hoj och njuta lika bra. Har sett flera som gett sig i kast med Vätternrundan på en vardagscykel. Men det går saktare och är jobbigare. Att cykla med en racer jämfört med en vanlig hoj är som att byta från en handjagare när man klipper gräset till en motordriven variant.

Vi körde förbi blomdofterna, men noterade de många vitsipporna längs vägkanten. Ett lagom tempo över Närkeslätten en vårdag med regnstänk och en blyg sol som då och då skyggt tittade fram bakom de mörka molnen.

Med en skön medvind i ryggen passerade vi Norrbyås och Bärsta, svängde ut på 207:an och vidare mot Stora Mellösa. Här blev vi en smula vetenskapliga.

– Är det inte så att om man har medvind när man kör ut, så borde det resultera i motvind när man kör hem, spekulerade jag på en närkings vis.

– Jo, det stämmer nog, men vindar kan vända också, svarar kollegan Pär Thorsén, och skrattade.

Det blev snart dags att ge sig in i en av få mindre backar på turen. Den leder in i Torsborg, fast en backe kanske är att ta i. En liten knäppa, ett motlut eller en mindre stigning är nog mer korrekt.

Ett antal kilometer senare hade vi Segersjö herrgård på vänster sida. Den smala asfaltsvägen kränger genom hagar med mäktiga ekar och på åkrarna syns små öar med träd, som spretiga fartyg på ett nysått hav - en av de allra vackraste vägarna att cykla.

Vi beslutar oss för att vända här. Men innan det är dags att sätta av mot Örebro igen fyller vi på med bränsle. Det plockas fram både kexchoklad och energibars ur ryggfickorna.

Fulltankade ger vi oss av och märker snart att solen tycks ha överkommit sin osäkerhet. Inte ens en oturlig punktering får vårt humör att mulna riktigt.

Benen trummar på och vi växeldrar över gärdena. Det går lite trögare för mig den sista milen, men så länge det rullar brukar det inte vara någon fara. Då kommer man alltid fram, även om det tar lite mer tid och benen känns som halvkokta makaroner.

Vi stannar till slut vid rondellen in mot Ormestagatan innan vi skiljs åt. Vi är överens - det var en skön tur, den här gången med.

Fakta

► Bergslagen cycling är ett samarbete mellan Örebro läns fyra destinationer, kommuner och Region Örebro län.

► Bergslagen cycling omfattar alla typer av cykelleder i hela Örebro län.

► Bergslagen cycling har enhetligt skyltade mountainbikeleder och graderingssystemet för lederna är samma över hela länet. Roadbikelederna saknar skyltning.

► Alla MTB-, leisure- och roadbikeleder finns på utmärkta på kartblad och de finns även som GPS-filer.

►Lederna hittar du på hemsidan Bergslagen cycling.