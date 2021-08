NA har egen scen på Live at heart – här är programmet och två överraskningar

När NA sökte lokala artister till en egen scen på Live at heart i våras fick vi in flera intresseanmälningar, tio av dem fick också en plats på scenen. Men vi sparade utrymme för ytterligare två akter, artister som vi var nyfikna på och därför erbjöd en plats.

Den ena av dem är Ina Knutssons soloprojekt Drottningen som har spelat på Live at heart tidigare. Hon har också medverkat i P4 Örebro, släppt en EP och spelat på Klubb bubbla – bland annat.

Den andra är Matilda Modigh som spelade på Live at heart i fjol och gjorde ett bestående intryck. Hon spelar en mix av indiepop och elektronisk musik.

Båda artisterna kommer att presenters mer ingående här på kultursidorna i början av veckan.

NA-scenen kommer att vara på andra våningen i nya Kulturkvarteret. Akustiken, som scenrummet heter, har utsikt över Kulturbistrons terrass och under rådande pandemiomständigheter rymmer den 70 personer i publiken.

På plats intill scenen kommer NA ha en studio där vi intervjuar artisterna som uppträder mellan akterna. Allt från NA-scenen livesänds också på na.se.

Under fredagen är det Live at hearts festivalbiljetter som gäller till scenen men på lördagen bjuder Kulturkvarteret sina besökare till alla Live at heart-scener som finns i huset.

Fakta: Programmet NA-scenen

Fredagen 3/9

Kl 18. Alex Lindström

Kl 19. FineGoods

Kl 20. Matilda Modigh

Kl 21. Mary Mi

Kl 22. Olle Unenge & orkester

Kl 23. Sire

Lördagen 4/9

Kl 18. Ulrik Ehn

Kl 19. Clara Alm

Kl 20. JR Battlefield

Kl 21. Drottningen

Kl 22. Katarina Josephsson kvintett

Kl 23. De tröstlösa bröderna