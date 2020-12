NA listar länets 50 bästa idrottare 2020 – han tar tillbaka förstaplatsen: ”Vår enda verkliga världsstjärna”

Några ord om hur vi gjort listan: Det är väldigt svårt att ställa olika sporter och prestationer mot varandra, vi vet. Men vi har gjort ett ärligt försök att ranka länets allra bästa idrottare. Vi har vänt och vridit på argumenten och kommit fram till en lista som är en kompromiss mellan fem olika viljor. Ingen fick igenom precis det de tyckte – och säkert håller ingen läsare med oss rakt av. Men ta det för vad det är: Ett roligt diskussionsunderlag till nyårsskumpan! Kriterierna för inkludering är följande: Idrottaren ska vara fostrad i länet, eller i varje fall ha bott här under en lång och väsentlig del av sitt liv (som Johan Bertilsson, som gjort sju år i länsklubbar och köpt hus i Karlskoga). Det räcker alltså inte att bara ha bott ett par år i barndomen här eller att tävla för en länsklubb. Därför finns varken Mathias Bromé, Ida Eriksson, Nahir Besara, Ivonne Montaño eller Niels-Kristian Iversen med bland de 50. Förra årets placering står inom parentes. 2020 blev ett speciellt år då flera toppidrottare från länet fick se hela sina tävlingssäsonger inställda på grund av coronapandemin. Därför ramlar Jenny Öster-Hall och Jonas Andersson rakt ut från listan trots topp tio-placeringar i fjol, och många fler längre ned är också drabbade.

1. Marcus Ericsson, banracing, Chip Ganassi racing/SMK Örebro (2).

Lyfter man blicken och ser på länet med internationella glasögon går det inte att komma runt Marcus Ericsson. Han är vår enda verkliga världsstjärna i en global sport. I år satt han i en Indycarbil med potential till pallplats i varje race, och även om det inte blev några visade han fart och smartness som gjorde att toppteamet Chip Ganassi racing halade fram ett nytt flerårigt avtal åt honom. Var etta på den här listan både 2017 och 2018 och tar nu tillbaka förstaplatsen efter ett år som tvåa.

2. Fredrik Lindgren, speedway, Czestochowa/Vikingarna (3).

Tog karriärens andra VM-brons – men såg länge ut att nå ännu längre. I halvtid, efter fyra av åtta deltävlingar, ledde han GP-serien med sju poäng, och fram till allra sista heatet hade silvret i sin hand. Maskinstrul där, följt av ett förlorat skiljeheat mot Tai Woffinden, förstörde chansen till karriärens finaste medalj. Missade SM på grund av corona, avstod elitserien för att satsa på VM och hade tuffare än vanligt i polska ligan. Men i VM var Örebroföraren briljant.

3. Calle Gunnarsson, ishockey, St Louis Blues (1).

NHL-säsongen blev konstig med sitt långa avbrott, och örebroaren fick ingen kontinuitet varken före eller efter brejket. Ofta bildade han första backpar med superstjärnan Alex Pietrangelo, lika ofta fick han sitta på läktaren. Att kvaliteten finns för att spela hockey på absolut högsta nivå råder det däremot ingen tvekan om. Regerande mästarna Blues var ett topplag hela vägen, tills de snubblade ur slutspelet i åttondelsfinal.

4. Johanna Gustavsson, golf, Lannalodge (5).

Örebrogolfaren fick sitt andra genombrott 2020. Under sin femte säsong på Europatouren gick hon från att vara en spelare med enstaka toppresultat och en ständig kamp för att säkra nytt kort till att bli en konstant i toppskiktet. Hon tog två topp tio- och fem topp 20-placeringar och klarade cuten i alla tävlingar utom en, bland annat i debuten i British open där hon ett tag var i ledningen.

5. Ola Toivonen, fotboll, Melbourne Victory/Malmö FF (14).

Inledde året som lagkapten och skyttekung i Melbourne Victory (laget blev näst sist i australiska ligan) och vände sedan hem efter 11,5 år som utlandsproffs och ledde Malmö FF till SM-guld med åtta mål på 19 matcher. Degerforssonen tackade för sig i landslaget redan 2018, men hade annars fortfarande varit given.

6. Oscar Jansson, fotboll, Örebro SK (17).

Tog ytterligare kliv mot att bli en av Sveriges bästa målvakter. Under sin åttonde, och för den här sejouren sista, säsongen i ÖSK-målet stod han som vanligt samtliga 34 tävlingsmatcher, höll nollan i åtta och bar kaptensbindeln i sju. Efter 1–0-segern mot IFK Göteborg ”perfekt tio” i betyg av ansedda rankningsappen Sofascore och efter säsongen utsågs han till årets målvakt i allsvenskan.

7. Marcus Högberg, ishockey, Ottawa Senators (12).

Efter att ha doppat tårna i NHL-dammen redan 2018/19 fick Garphyttesonen inleda även 2019/20 i AHL. Men när han väl fick chansen i Ottawa Senators i december 2019 visade han genast att det är där han hör hemma. I ett av ligans defensivt sämsta lag landade han över 90 i räddningsprocent, och i förläningsförlusten borta mot New Jersey i januari blev han tredje målvakten i klubbens långa historia att rädda 50 skott i samma match. Konkurrerar med Matt Murray om förstaspaden i vinter.

8. Emilia Fahlin, cykel, FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope/Örebrocyklisterna (4).

14:e säsongen på proffstouren blev den märkligaste hittills för örebroaren. Efter två tävlingsdagar på vårvintern ställdes allt in, och när säsongen väl kom igångigen i augusti kändes kroppen inget bra. Ändå tog hon en sjundeplats i världsoturloppet La Course, vilket bör ge en OS-biljett 2021 (hon har redan kvalat in, men inte blivit uttagen av SOK). Sedan bröt Fahlin handen i Giro d'Italia, missade sitt första VM sedan 2007 och hann precis stressa tillbaka efter operation för att hinna ta ett SM-silver och avsluta med fyra tävlingar i Belgien.

9. Pierre Bengtsson, fotboll, FC Köpenhamn (6).

I våras och somras var Kumlasonen helt given när FCK slutade tvåa i danska ligan och tog sig till kvartsfinal i Europa league (utslaget av Manchester United efter förlängning). Har därtill försvarat sin plats som Janne Anderssons förstaval på vänsterbacken, från 2019 års EM-kval, när landslaget spelat nations league. Avslutade dock året som andraval bakom Nicolai Boilesen i FCK, därefter uppflyttad på mittfältet, därefter coronasjuk.

10. Emma Östlund, fotboll, Kif Örebro (årets nykomling).

2019 gjorde hon comeback efter sin andra knäskada, men det var 2020 som örebroaren växte ut till en av allsvenskans mest pålitliga mittbackar. Hon spelade samtliga minuter hon var tillgänglig för (en hjärnskakning satte stopp för 1,5 matcher), fick bära kaptensbindeln borta mot Linköping, och vann efter säsongen priset för årets genombrott på Fotbollsgalan. Blott 20 år gammal har Östlund vägen till A-landslaget utstakad. Redan nu givet i U23.

Resten av topp 50:

11. Malte Lundmark, innebandy, IBF Falun (27 – årets raket).

12. Rebecca Högberg, friidrott, KFUM Örebro (nykomling).

13. Jacob Ahlsson, cykel, Motala AIF (nykomling).

14. Isaac Kiese-Thelin, fotboll, Malmö FF (24).

15. Thed Björk Bang-Melchior, banracing, Cyan racing/Karlskoga MF (8).

16. Simon Sharapo, friidrott, KFUM Örebro (nykomling).

17. Martin Regborn, orientering, Hagaby Goif/KFUM Örebro (7).

18. Jacob Rinne, fotboll, Aalborg BK (35).

19. Jonna Wasserfaller, volleyboll, Pölkky Kuusamo (15).

20. Jesper Eriksson, bandy, Villa Lidköping (18).

21. Gustav Backström, ishockey, Örebro Hockey (nykomling).

22. Lilian Forsgren, orientering, OK Tisaren (nykomling).

23. Linda Andersson, volleyboll, Örebro Volley/Pölkky Kuusamo (29).

24. Stefan Warg, ishockey, Örebro Hockey (nykomling).

25. Tobias Warvne, handboll, HSC 2000 Coburg (41).

26. Ebba Danielsson, ridsport, Strömsholms Ridsportförening (nykomling).

27. Jiloan Hamad, fotboll, HNK Gorica (37).

28. Ahmed Yasin, fotboll, BK Häcken (44).

29. Josephine Tegenfalk Laine, volleyboll, Örebro Volley (16).

30. Johan Bertilsson, fotboll, Degerfors IF (nykomling).

31. Erik Säfström, bandy, Sandvikens AIK/Villa Lidköping (19).

32. Sara Grahn, ishockey, Luleå Hockey (11).

33. Isaac Moore, amerikansk fotboll, Temple Owls (23).

34. Kalle Holmberg, fotboll, Djurgårdens IF (åter, senast 19 2018).

35. Simon Palmén, innebandy, Linköping IBK (21).

36. Nordin Gerzic, fotboll, Örebro SK (38).

37. Gabriel Carlsson, ishockey, Columbus Blue Jackets/Cleveland Monsters (39).

38. Louise Wiker, friidrott, Hässelby SK, (åter, senast 41 2017).

39. Magnus Thor, enduro, Kilsbergens MK (nykomling).

40. Freja Olofsson, fotboll, Kif Örebro (nykomling).

41. Axel Ekström, längdskidåkning, IFK Mora (26).

42. Susanne Celik, tennis, Örebro TK (42).

43. Filip Danielsson, längdskidåkning, SK Bore (åter).

44. Robin Öhrlund, bandy, IFK Vänersborg/Edsbyns IF (22).

45. Maja Regnås, fotboll, Kif Örebro (40).

46. Jake Larsson, fotboll, Örebro SK (31).

47. Emil Ruud, innebandy, IBF Falun (34).

48. Mikael Persson, enduro, Karlskoga EK (32).

49. Jimmy Durmaz, fotboll, Galatasaray/Fatih Karagümrük (13).

50. Pierre Hampton, basket, Jämtland Basket (45).

Ut från listan jämfört med 2019: Jenny Öster-Hall, judo/jujutsu (parasport), Kumla KK (9), Jonas Andersson, båtracing, Team Sweden/Nora Racerbåtsklubb (10), Emelie Aldenfalk, ridsport, Kumla RK (20), Marcus Weinstock, ishockey, Örebro Hockey (26), Elin Östlund, friidrott, KFUM Örebro (28), Jonathan Ring, fotboll, Djurgårdens IF (30), Andreas Grönkvist, golf, Örebro City (33), Daisy Pearson, ridsport, Örebro RT (36), Joakim Ljunggren, enduro, Karlskoga EK (43), Adam Axelsson, skridsko, SK Winner (46), Johan Ryno, ishockey, Färjestads BK (47), Jonathan Kling, simning, Örebro SA (48), Robert Lindberg, bowling, BK Glam (49), Oliver Gillberg, golf, Kårsta GK (50).