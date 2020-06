NA rekordökar och når 145 000 läsare per dag: ”Visar på kraft i den lokala journalistiken”

Allt fler läser NA. De fyra första månaderna i år lästes tidningen, e-tidningen och na.se av 14 000 fler läsare jämfört med samma period 2019. Totalt har nu NA 145 000 läsare dagligen och är därmed en av Sveriges absolut största tidningar utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Det visar den årliga Orvestomätningen av tidningars räckvidd som görs av Kantar Sifo. Det här har blivit möjligt tack vare en fantastisk redaktion som publicerar mer nyhetsartiklar än någonsin tidigare och dessutom granskar, avslöjar och förändrar till det bättre i samhället.

Under coronakrisen har NA hittills publicerat 1 121 artiklar i skrivande stund. Vi har avslöjat brister på äldreboenden, coronautbrott på sjukhusavdelningar och vi har berättat om Örebro kommuns försök att hindra personalen från att prata med media. Ett avslöjande som omedelbart ledde till att kommunen backade, även om den nya skrivningen fortfarande strider mot svensk grundlag. Just den här typen av journalistik som visar på felaktigheter och där NA:s publiceringar faktiskt leder till en skillnad är också de mest lästa och de mest efterfrågade. Men vi har också publicerat många solskenshistorier och berättat om massor av människor som gör gott under krisen. Under vintern och våren har NA också gjort stora bevakningar av uppmärksammade rättsfall vilket också bidragit till en högre läsning.

Aldrig tidigare har NA haft så stora ökningar av antalet läsare.

Normalt sett brukar vi inte berätta om Kantar Sifos delårsmätningar. Men siffrorna som kom i förra veckan är lite för bra för att vi ska avstå. Aldrig tidigare har NA haft så stora ökningar av antalet läsare. Vi har heller aldrig haft så många digitala prenumeranter. Självklart vill vi berätta om dessa framgångar. Dels för att NA med ett strategiskt och strukturerat arbete vänt fallande upplagor och nu över tid kan visa upp en positiv kundutveckling. Dels för att visa kraften i den lokala journalistiken. När människor vill veta mer, som i dessa kristider, då vänder man sig i första hand till den lokala tidningen.

Historiskt har alla tidningar i Sverige haft problem med sina upplagor sedan början av 1990-talet. När internet utvecklades och blev en del i svenskarnas hem så började fler och fler att läsa nyheter på nätet. Oftast gratis. Tappen späddes på genom bredbandsutbyggnaden i början av 2000-talet men framförallt av den smarta mobiltelefonen som fick sitt genombrott tio år senare. Det var först när NA och många andra tidningar började att ta betalt för nyheter digitalt som vändningen började. På knappt tre och ett halvt år har NA fått nära 12 500 betalande digitala prenumeranter. Trenden är densamma hos många andra titlar i den gamla ”Mittmedia-koncernen” och i maj passerade tidningsgruppen, som numera ägs av Bonnier News, 100 000 digitala betalande prenumeranter.

Ett fantastiskt samarbete där vi tillsammans driver samhället framåt.

Det roliga med Orvestomätningen för årets fyra första månader är att NA ökar överallt. Räckvidden för tidningen och e-tidningen är nu 102 000 läsare per dag. En ökning med 14,6 procent jämfört med samma tid i fjol. Ökningen digitalt är samtidigt 18,1 procent. Det är också tydligt att trenden fortsätter. NA har en fortsatt positiv utveckling av antalet prenumeranter i maj och juni.

Det här hade inte varit möjligt utan så många hängivna medarbetare på NA som brinner för journalistiken. Det hade heller inte varit möjligt utan er läsare som tipsar oss om nyheter och skickar in bilder och filmer från olika händelser. Ett fantastiskt samarbete där vi tillsammans driver samhället framåt.