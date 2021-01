NA rekordökar och satsar på mer innehåll: “En seger för den lokala journalistiken”

Allt fler vill läsa lokala nyheter. När vi summerar 2020 kan vi konstatera att NA fick 1 464 fler prenumeranter under året. Det är en rekordökning och en av de största ökningarna bland medier i Sverige. Det är också ett bevis för hur viktig journalistiken är för människor när samhället befinner sig i kris.

De flesta tidningar har haft en negativ utveckling av antalet prenumeranter sedan 1990-talet. Det har varit tuffa år med stora besparingar och effektiviseringar för att få ekonomin att gå ihop. 2020 blev året då NA och många andra medier istället bröt trenden och kunde visa på en positiv kundutveckling. Det är oerhört glädjande för oss men framförallt är det en seger för den lokala journalistiken runtom i Sverige.

Antalet digitala prenumeranter som läser våra nyheter på na.se ökade med hela 35,3 procent under 2020. Totalt har nu NA nära 13 000 digitala prenumeranter. Allt fler läser också e-tidningen som hittills varit en digital version av papperstidningen. Antalet prenumeranter på e-tidningen ökade med 26,8 procent under förra året. Färre läser papperstidningen men tappet 2020 blev ett av de lägsta på många, många år. Under hösten var tidningsupplagan mycket stabil och under oktober, november och december hade papperstidningen till och med en mindre ökning.

Under 2020 gjorde NA 346 livesändningar.

I en tid när information är viktigare än någonsin har människor vänt sig till NA för att få korrekta och objektiva nyheter. Vi är oftast först med nyheterna i Örebro län. Vi är också snabba att sända webb-tv direkt på na.se från olyckor, bränder, skottlossningar och andra större nyhetshändelser. Under 2020 gjorde NA 346 livesändningar. Dessutom har vi med hjälp av Expressen sänt regeringens och folkhälsomyndighetens presskonferenser.

NA har också gjort flera stora granskningar under 2020 och avslöjat brister och missförhållanden i samhället. Publiceringar kring arbetsmiljön på akuten på Universitetssjukhuset i Örebro resulterade i förändringar liksom avslöjandet om vårdpersonalens extraknäck. Modiga publiceringar när sjukvården är ansträngd men nog så viktiga. NA uppmärksammade också den bristfälliga belysningen i Örebro som nu lett fram till att örebroarna får bättre ljus i mörkret.

Ni är mycket modigare och journalistiken har blivit vassare

Rekordökningen hade inte varit möjlig utan fantastiska medarbetare där alla bidrar. Självklart ger det här redaktionen ett större självförtroende. En läsare som jag träffade på lunchen häromdagen beskrev förändringen så här: “NA har blivit så mycket bättre. Ni är mycket modigare och journalistiken har blivit vassare”.

Vi ingår i Sveriges största medieföretag Bonnier News Local. NA har den största ökningen av antalet prenumeranter i företaget men merparten av bolagets 43 titlar kan visa upp en tillväxt i läsaraffären. Totalt ökade antalet prenumeranter i Bonnier News Local med 10 500 under förra året.

Det här sporrar oss att satsa framåt och göra vårt innehåll och våra olika medier ännu bättre. Allt för att du som läsare ska få mer att läsa. Först ut är en utökning av innehållet i e-tidningen. Från 2 februari publicerar vi fler och exklusiva sidor i e-tidningen om vetenskap, ekonomi, sport, hälsa, streamad tv och film, hem och inredning och konsumentjournalistik.