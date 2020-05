NA:s avslöjande bekräftat – forwarden ansluter till Örebro Innebandy

Det var sedan tidigare känt att Örebro Innebandy skulle presentera sitt sista nyförvärv under den här veckan. Enligt uppgifter till Sporten handlade det om Gävle GIK:s Adam Lundgren, vilket vi skrev om under måndagen. Det bekräftades sedan också av spelaren själv.

– Tanken från början var väl att tjejen skulle plugga i Örebro och att vi sen skulle röra oss hemåt, men hon trivs bra och jag älskar grabbarna i laget, så vi kände att vi hittat rätt här. Vi bestämde oss för att satsa på en karriär och ett liv här, sa han till NA då.

Nu är det också officiellt klart att 26-åringen kommer att spela med Örebro nästa säsong. Klubben berättar på sin hemsida att man kommit överens med GGIK om ett säsongslångt lån.

Lundgren var även på lån i Örebro under hösten 2018, men återvände sedan till Gävle under resten av den säsongen. Under fjolåret la han innebandyn lite åt sidan och noterades bara för en match med Gävle, vilket var säsongens sista match. Men nu blir det alltså en nysatsning med Örebro Innebandy.

Lundgren har fortfarande kontrakt med Gävle GIK över säsongen 2022/23.

Här är Örebro Innebandy 2020/21

Målvakter: Tim Lennartsson och August Moberg.

Backar: Jim Genberg, Anton Jerlström, Markus Lindgjerdet, Simon Lindholm, Anton Persson, Rasmus Rudolfsson, Emil Saverstam, Martin Törnhjelm.

Forwards: Joakim Andersson, Hampus Ardland-Looström, Ludvig Björkman, Anton Dahlström (ny från Skälby), Markus Ekengren, Jakob Embretzen, Marcus Hjelm, Adam Lundgren (lån från Gävle GIK), Wiktor Johannesson, Nils Kero, Jesper Kivipaasi (ny från Mullsjö), Filip Nordlander, Alexander Rinefalk.

Klara förluster: Simon Jirebeck (Köniz Floorball, Schweiz), Gustav Kroona (slutar).