NA:s avslöjande bekräftat – Kif Örebro värvar målvaktstalangen: ”Det säger mycket om oss som förening”

Precis som NA skrev under måndagen blir det Moa Öhman som kommer att konkurrera med Mimmi Paulsson-Febo om speltiden i Kif Örebros mål nästa säsong. 21-åringen kommer senast från degraderade Kungsbacka och har skrivit på ett ettårskontrakt med Kif.

– Det är en ung, utvecklingsbar och ambitiös spelare som strävar efter att ta nästa kliv. Hon har ett tufft år bakom sig, men har fått väldigt bra matchträning efter att inte ha stått så mycket tidigare. Nu har vi två med erfarenhet och vi ser väldigt positivt på att ha konkurrens även under 2020, säger sportchefen Jonas Karlberg.

Kungsbacka slutade sist i tabellen med endast fem inspelade poäng. Öhman vaktade målet i 19 av 22 matcher och trots 62 insläppta mål svarade hon ändå för en stark säsong.

– Hon visade att hon klarar sig bra på allsvensk nivå. Hon har inte fått matchningen tidigare, så hon var lite ojämn, men visade att högstanivån är jättehög. Med lite kontinuitet och konkurrens hoppas vi kunna höja jämnheten.

Öhman är den andra spelaren med U23-landslagsmeriter som hämtas in under den här vintern. Sedan tidigare har man gjort klart med mittfältaren Natahlie Hoff Persson. Dessutom finns både Emma Östlund och Maja Regnås i laget som båda fått chansen i U23-landslaget.

– Det säger väldigt mycket om oss som förening och vår strategi. Vi vill ha spelare som är unga och vill utvecklas. Vi kommer ha en ung spelartrupp igen, men vi vill ha spelare som inte är nöjda. Man ska vilja ta nästa kliv hela tiden och det är det de kommer hit för. Sen ser vi att många kommer vara viktiga för oss, vilket man kanske inte kunnat vara på samma sätt tidigare.

I fjol delade Mimmi Paulsson-Febo på speltiden med Danielle Rice. Ett upplägg som både klubben och spelarna verkar nöjda med, vilket gjort att man återigen satsat på det konceptet.

– Vi har konkurrens på alla andra platser och vi tror att man sporras av att tvingas vara på topp. Det ska vara så pass jämnt att man måste prestera på träningar även om man gjorde en jättebra match senast. Vi tror på att det är bra att konkurrera om speltiden och det triggar alla.

Kif Örebros truppbygge inför 2020

Klara för 2020, målvakter: Mimmi Paulsson-Febo, Moa Öhman (ny från Kungsbacka).

Försvarare: Frida Abrahamsson, Elli Pikkujämsä (kontrakt över 2021, ny från FC Honka), Emma Östlund, Maja Regnås.

Mittfältare: Elin Bengtsson (kontrakt över 2021), Freja Olofsson (ny från Arna-Bjørnar), Nathalie Hoff Persson (kontrakt över 2021, ny från Limhamn Bunkeflo).

Anfallare: Heidi Kollanen, Sara Lilja-Vidlund (kontrakt över 2021), Karin Lundin (kontrakt över 2021, ny från Göteborg).

Klara förluster: Danielle Rice (målvakt, ny klubb ej klar), Sejde Abrahamsson (back, ny klubb ej klar), Emma Kullberg (do, Göteborg), Linnéa Svensson (do, Bröndby), Lejla Basic (mittfältare, ny klubb ej klar), Kayla Braffet (do, ny klubb ej klar), Jonna Dahlberg (do, Ramat HaSharon, Israel), Emma Lindén (do, uppehåll från fotbollen), Eveliina Summanen (do, Kristianstad), Addison Steiner (anfallare, Reign FC, lämnade i somras), Elin Rombing (mittfältare, återvänder till Eskilstuna efter lån).

Utgående kontrakt: Ann-Sofie Gripenberg (do), Ellen Karlsson (mittfältare), Jenna Hellstrom (do), Heather Williams (mittfältare/anfallare).