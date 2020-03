NA:s expert ger hetaste tipsen inför söndagens trav: ”Anmäld barfota runt om och det kan ge effekt”

Rubrikerna

V5-spiken

Over The Hills (V5-5) gör en mycket intressant årsdebut och möter främst sig själv anser vi. Valacken är inte helt enkel, men felfri så ska segerchansen vara mycket god. Sexåringen vann på ett snyggt vis på Mantorp i mars, gör han om den insatsen räcker det till seger i denna omgivning. Anmäld barfota runt om, spikas.

V4-spiken

Roll The Dice (V4-1) brukar göra bra lopp i Örebro och trivs över lång distans. Hästen har inte startat sedan november, körs av ordinarie kusk Jan Silvén som är mycket duktig. God segerchans normalt vis, detta är ingen breddloppshäst …

Rysaren

Drive Launcher (lopp 8) avslutade bra som fyra senast i ett lopp som vanns av Athos Race. Hemmahästen har två lopp i kroppen, är startsnabb och kommer få ett fint lopp hur än Anna Sedström väljer att lägga upp det taktiskt. Anmäld barfota runt om och det kan ge effekt.

Lopp för lopp

Lopp 6 V5-1

2 140 meter volt:

1 Inside the Dream - Jensen J Ö dd6d5 15,6

2 Sachmet Carjan - Nilsson H 3070k 16,0

3 Grace Classic* - Brenden K k9000 17,0

4 Unique Olivia - Andersson J 77060 16,0

5 Keinstein Viking - Christensen B 00000 17,2

6 Lady Star Bo - Wieselgren D 50500 15,6

2 160 meter:

7 Marjons Ivory - Jansson R 0d500 13,8

8 Västerbo Eve - Lihv G 0d000 15,4

9 Day Composite - Andersson G B 00560 13,5a

10 Livi Limit - Andersson A 36000 15,4

11 Diadora - Gustavsson K P 66000 15,3

12 Undazzled Eyes - Forsberg A d3600 14,9

Rankning: 12 Undazzled Eyes (Andreas Forsberg) – 7 Marjons Ivory – 11 Diadora. Outs: 1 Inside The Dream.

Undazzled Eyes är van helt annan konkurrens än hon stöter på denna gång. Har lopp i kroppen och lär segerstrida för hon kan tidigt sitta bra på det från ensamt springspår. Marjons Ivory är galoppbenägen men fartfylld. I årets första start travade hästen 1.14 sista 1 200 meterna och visade lite av sitt kunnande. Diadora har årsdebuten avklarad, ska tävla barfota runt om den här gången. Inside The Dream har ingen seger i karriären, men vann spårlotten i loppet och kan leda runt om.

Lopp 7 V5-2

2 140 meter volt:

1 Running Coktail - Söderberg F 0860d 16,7

2 Suppressing Fire - Österdahl J 50086 17,8

3 Johanna Hall - Gorski K 34600 18,2

4 Swift Diva - Hägg J 55d06 17,6

2160 meter:

5 Karen Victory - Magnusson T 60060 18,2

6 Auchentoshan Boe - Jansson R L 80770 15,9

7 Isa Sting - Forsgren H 06088 18,1

8 B.B.S.Lezzy - Karlsson A I 7727d 17,1

9 Classic Joy - Midutzki C 60000 15,2

10 Maja Bus - Silvén J 45060 16,1

11 Edemma - Fromell T 50005 16,8

12 Tove Vingboons - Sedström A 0ddk0 15,9

13 SoBe Star - Andersson A 07577 17,0

14 The Lady L.B. - Erixon L 08230 17,2

15 Lady Micha - Modig T 067d0 16,8

Rankning: 8 B.B.S.Lezzy (Anna Isabelle Karlsson) – 10 Maja Bus – 7 Isa Sting. Outs: 2 Suppressing Fire.

B.B.S.Lezzy travade i dödens sist och felade bort en fin placering på upploppet. Hävdar sig väl i denna konkurrens och kan ta årets första seger. Maja Bus gör årsdebut, har segrat i Örebro tidigare och körs av ordinarie kusk vilket är ett plus. Isa Sting gör också årsdebut, van tuffare konkurrens än hon möter denna gång. Åke Lindbloms hästar behöver sällan lopp i kroppen. Suppressing Fire har aldrig vunnit lopp, kan leda loppet länge.

Lopp 8 V5-3

2 100 meter auto:

1 Cikoria Frazer - Fromell T 00040 12,0a

2 Cinnamon Prince - Nilsson K L 00505 12,1a

3 Drive Launcher - Sedström A 65024 11,9a

4 Xanthis Amazing - Strömberg P 50350 11,8a

5 Super Photo Bood - Bood A 36000 12,7a

6 Break Dancer* - Christensen B 00000 11,0a

7 Orne As - Svensson L 57400 13,0a

8 Screen Height - Ivarsson M k0500 11,3a

9 Donatella Center - Partanen J 04370 10,8a

Rankning: 9 Donatella Center (Juhani Partanen) – 4 Xanthis Amazing – 5 Super Photo Bood. Outs: 3 Drive Launcher.

Donatella Center har Partanen matchat i stentuff konkurrens, hon blir säkert extra kaxig i detta lilla fält. Anmäld barfota runt om. Xanthis Amazing trivs med sin tränare Peter Strömberg (2 av 11) och lär få en fin resa från spår fyra bakom bilen. Super Photo Bood var blek senast, läge för spets denna gång och där trivs gamlingen. Drive Launcher har två lopp i kroppen, avslutade bra senast som fyra. Startsnabb och lär få ett fint lopp, outsider.

Lopp 9 V5-4

2 100 meter auto:

1 Thebigbangtheory - Gustavsson K P 0dd70 14,3a

2 Jas S.S. - Svantesson P-O 00600 13,0a

3 Ridgehead Mikko - Modig T 0000d 14,8a

4 M.T.Magic Dream - Erixon L 25550 13,1a

5 Dancing Vilma - Hägg J 62640 13,5a

6 Julle - Jonasson Z 780k0 14,2a

7 Enjoy My Doll - Rydberg J 06870 13,8a

8 Elegant Frost - Wieselgren D 07067 12,5a

9 Jasmine Coger - Gustafsson S 37040 13,0a

10 Flying Bolt - Långström L 00000 12,9a

11 Athletic Division* - Daggert B-E 60700 14,3a

12 Hunter Mahan - Andersson A 02054 13,2a

13 Floyd Fortuna - Berg F 06005 12,7a

14 Estelle Brodda - Jansson R L 60000 13,0a

15 Steely Knight - Flink Ideborn V 0dk07 12,1a

Rankning: 14 Estelle Brodda (Richard L Jansson) – 12 Hunter Mahan – 5 Dancing Vilma. Outs: 4 M.T.Magic Dream.

Estelle Brodda gör årsdebut, vann V75 i Eskilstuna förra året trots galopp. Mycket dåligt med poäng, anmäld barfota fram så lita på att Sandra Luomala har henne i ordning. Hunter Mahan är jämn och säker, trivs i Örebro där han tagit två av karriärens åtta segrar. Dancing Vilma är vass på speed och kan överraska. M.T.Magic Dream har fyra segrar i karriären alla från spets, så Lars Erixon lär skicka från spår mitt bakom startbilen.

Lopp 10 V5-5

2 100 meter auto:

1 Espri Launcher - Sedström A 26600 14,4a

2 Philip S.F. - Andersson J-son N k00d0 14,3a

3 Rock the Knight - Galluzzo S 56d40 15,4a

4 Jangus - Gustafsson D 70000 15,5a

5 Lidaz Katzner - Andersson A 27600 15,3a

6 Combonumberfive - Partanen J 55200 13,4a

7 Econic - Svanberg L 0d0d0 15,0a

8 Bäckdalens Star - Lindblom C P 0d800 14,7a

9 Älvan - Nykvist R 04000 15,5a

10 Over the Hills - Wallin J 005d7 15,4a

11 Teetotal - Karlsson P-G 67760 15,7a

12 Quite Gold - Wineryd R 00dd0 17,0a

13 Cooper Sisu - Hedblom S 80000 14,7a

14 Steve Bull - Andersson M L 00557 13,5a

15 Kaggens Kitty - Hägg J 00d08 15,5a

Rankning: 10 Over The Hills (Joakim Wallin) – 1 Espri Launcher – 3 Rock The Knight. Outs: 6 Combonumberfive.

Over The Hills är högkapabel och möter i första hand sig själv. Bra startspår, intressant årsdebut. Anmäld barfota runt om, körs av sin tränare Joakim Wallin. Segerchansen för sexåringen är god oavsett löpningsförlopp, spikas. Espri Launcher har inte startat sedan november, har viss kapacitet och kan få loppet. Jagar karriärens första seger, körande Anna Sedström känner till hästen. Rock The Knight gör en intressant start i ny regi. Combonumberfive årsdebut och anmäld barfota runt om, outsider.

Tipsen

V5-förslaget

V5-1: 1 Inside The Dream, 2 Sachmet Carjan, 7 Marjons Ivory, 11 Diadora, 12 Undazzled Eyes. (Res: 9,10)

V5-2: 2 Suppressing Fire, 4 Swift Diva, 7 Isa Sting, 8 B.B.S.Lezzy, 10 Maja Bus. (Res: 3,11)

V5-3: 3 Drive Launcher, 4 Xanthis Amazing, 5 Super Photo Bood, 9 Donatella Center. (Res: 1,7)

V5-4: 4 M.T.Magic Dream, 5 Dancing Vilma, 12 Hunter Mahan, 14 Estelle Brodda. (Res: 13,8)

V5-5: 10 Over The Hills. (Res: 1,3)

Kostnad: 400 kronor

V4-förslaget

V4-1: 3 Roll The Dice. (Res: 5,7)

V4-2: 1 Adora, 3 Delicious Design, 7 High On Life, 14 Empire Grim, 15 Pearl Of The Star. (Res: 5,9)

V4-3: 3 Nandino Ås, 6 Xanthis Amber, 9 Deepak Am, 11 Golden Bowl, 12 Lunatic Face, 13 Free To Party, 14 Carlos Milo, 15 Tsar de Houelle. (Res: 1,10)

V4-4: 5 Jessie Jovalley, 7 Kicken V.O.P. 11 Excess Quick. (Res: 12,2)

Kostnad: 240 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 3 Roll The Dice (Jan Silvén) – 5 Sofarsogood – 7 Sir Armani. Outs: 1 Grott Maja.

Lopp 2: 1 Adora (Petter Lundberg) – 14 Empire Grim – 15 Pearl Of The Star. Outs: 7 High On Life.

Lopp 3: 9 Deepak Am (Alice Molin) – 13 Free To Party – 15 Tsar de Houelle. Outs: 11 Golden Bowl.

Lopp 4: 11 Excess Quick (Emma Tångring) – 5 Jessie Jovalley – 7 Kicken V.O.P. Outs: 12 Irish Cream Zon.

Lopp 5: 9 Lady Marta (Helena Liberg-Carlson) – 7 Whenlovetakesover – 15 Brad Frontline. Outs: 5 Callie Vingboons.