NA:s expert om hetaste liret inför måndagens Örebrotrav: ”Då bör segerchansen vara mycket god ...”

Rubrikerna

Spiken

Seismic Wave (V4-3) gör en mycket intressant debut för Nurmos och även första starten i Sverige. Hästen visade i september sin startsnabbhet och från spår mitt bakom bilen blir vi mycket förvånade om Jorma Kontio missar spets med honom. Fått mycket träning i backen på Jordanstorp säger vår kontakt hos Nurmos som medger att detta är lite extra till häst. Bör spåra runt om, given spik för oss!

Rysaren

Cikoria Frazer (V4-1) har mött tuff omgivning på sistone och kort distans tror vi kan höja hemmahästen den här gången. Bra spår och Petter Karlsson kan tidigt sitta bra på det med henne, trots att hon möter hingstar varnar vi för stoet.

Liret

Cala Mayor De B. (lopp 5) prickade Per Lennartsson perfekt med i debuten från springspår. Denna toppstammade tvååring vann sedan säkert via 1.13,5 sista 800 meterna och vi gillade vad vi såg … Ensamt springspår och får Per ledningen igen med henne bör segerchansen vara mycket god, vi lirar 200 kronor vinnare på Muscle Hill-avkomman.

Lopp för lopp

Lopp 1 V4-1

1 640 meter volt

1 Fille Jubb - Ohlsson U dkk4d 13,7

2 Enzo Am - Nilsson P 76643 13,9

3 Cikoria Frazer - Karlsson P 65135 13,6

4 Nelle Atticus Jake - Jepson C J 00d74 13,9

5 Quantum Blues - Hultman M 10274 12,6

6 Grinnebys Orion - Kontio J 04030 14,5

7 Frisco Flame - Andersson M J 20056 13,0

8 Budets Lasse - Karhulahti V 60626 13,8

9 Dom Perignon - Jakobsson M 04501 15,6

10 Cinnamon Prince - Nilsson K L 7d606 13,1

11 Pierre - Eriksson K 03600 NaN,

12 Talassio - Haugstad K 35340 14,1

Rankning: 2 Enzo Am (Per Nilsson) – 8 Budets Lasse – 9 Dom Perignon. Outs: 3 Cikoria Frazer.

Enzo Am står verkligen på tur för seger, travade i dödens senast utvändigt om en så bra häst som Master Blaster och höll bra som trea. Mer passande distans denna gång och femåringen trivs i Örebro, given tipsetta! Budets Lasse har två lopp i kroppen och är van tuffare motstånd än han möter denna gång. Stängt startspår över sprinterdistans, femåringen behöver nog lite flyt för att hinna fram till seger men kapacitet för att segerstrida finns helt klart. Dom Perignon vann säkert i Örebro från ledningen via 1.12 sista 800 meterna även om travet inte var fläckfritt. Kan få tuffare nu när han troligen måste ut i spåren. Cikoria Frazer vinner inte så ofta, men hemmahästen kan tidigt sitta bra på det och kort distans är intressant, outsider.

Lopp 2 V4-2

2 100 meter auto

1 Racer Reo - Balogh M 57371 13,6a

2 Madronjo - Gustafsson M 00050 14,1a

3 Albert G. - Mickelsson L 12006 13,5a

4 Mach Number - Söderberg E 70355 13,0a

5 Ester Joy - Lindberg B 10806 13,5a

6 La Mauresque - Karlsson V 1d200 14,7a

7 Leonas Sami - Persson J Å 0660k 13,8a

8 Uptown Girl - Larsson L-E 41717 13,9a

9 Jas S.S. - Svantesson P-O 6d020 13,0a

10 Mama America - Jansson J 51460 14,3a

11 Ridgehead Karisma - Walterström S 00225 13,3a

12 So Bear - Svensson S 2732d 14,2a

Rankning: 3 Albert G. (Lasse Mickelsson) – 1 Racer Reo – 10 Mama America. Outs: 8 Uptown Girl.

Albert G. har inte startat på en dryg månad men får ändå tipsettan. Hemmahästen är startsnabb och biter ifrån sig som bäst från ledningen eller dödens. Bra spår bakom bilen, sjuåringen är obesegrad i ledningen (3 av 3) så vilken taktik Lasse Mickelsson har känns givet. Racer Reo vann från ledningen i minicomebacken på Åmål knappt före kapable Tornado Jet, kommer få ett fint lopp med tanke på startspåret. Mama America har bra startrygg, är obesegrad i Örebro men har varit struken inför detta och möter hingstar så hon rankas först som trea.

Lopp 3 V4-3, LD-1

2 100 meter auto

1 Happy Confess - Lindblom Å 41606 11,3a

2 Fairyman - Hultman M 0601d 12,6a

3 Max Pro - Modig T 14706 14,0a

4 Concrete Dee - Haugstad K 62402 12,6a

5 Seismic Wave - Kontio J 34211 08,5a

6 Xanthis Business - Witasp L 54d06 11,5a

7 Ufo Jet - Jakobsson M 14000 13,3a

8 Cessna S.S. - Svantesson P-O 65640 12,4a

9 Bouncing Ball O.O. - Jepson C J 16d30 12,0a

10 Jesper Sånna - Ohlsson U 80074 14,6a

11 Saint Gerda - Karlsson P 30000 12,7a

12 Guiseppe Boko - Andersson M J 00040 13,2a

Rankning: 5 Seismic Wave (Jorma Kontio) – 4 Concrete Dee – 1 Happy Confess. Outs: 9 Bouncing Ball O.O.

Seismic Wave har gått topptider i USA och gör en mycket spännande debut i Sverige och för Timo Nurmos. Fyraåringen är startsnabb och det mesta tyder på tidig ledning, det låter bra på hästen från stallet och vi väljer att spika. Concrete Dee hade ett fint fjolår, men jagar årets första seger. Sist såg det ut som att hästen skulle avgöra men han tog sig inte förbi fina Divine. Bike slog i alla fall väl ut och hästen är startsnabb, det kan bli vinnarhålet bakom vår vinnare. Happy Confess hade sparat senast som sexa, hästen har fart i kroppen och kan öppna fort bakom startbilen. Hålet eller tredje in känns rimligt för hemmahästen.

Lopp 4 V4-4, LD-1

2 100 meter auto

1 Notre Dame Broline - Fromell T 46071 14,7a

2 Bottnas Future - Haugstad K 61000 14,3a

3 Svartsångs Annie - Andersson M J 43502 13,8a

4 Macabeo - Lindblom Å 2772d 14,5a

5 Mightiness - Modig T 16070 14,9a

6 Fighter Mearas - Ohlsson U ddk14 15,6a

7 Symphonic Joker - Eriksson K 3416k 13,7a

8 One Direction - Skoglund R N 26064 15,0a

9 Sheeza Trixie - Lennartsson P 43220 14,6a

10 All Cash - Jepson C J 30d0d 14,5a

11 Forsman - Witasp L d6643 15,3a

12 Let it be Me Tooma - Ivanov J 235d4 15,5a

Rankning: 6 Fighter Mearas (Ulf Ohlsson) – 4 Macabeo – 9 Sheeza Trixie. Outs: 11 Forsman.

Fighter Mearas är väldigt kapabel och vinner troligen felfri. Hästen har tre segrar på åtta starter, men har galopperat bort fina slantar. Ready Cash-avkomman är obesegrad i spets (2 av 2) och felfri tror vi Ulf Ohlsson sitter i front med honom efter ett halvvarv. Macabeo har Åke Lindblom gjort ett mycket bra tränarjobb jobb och förbättrat hans aktion. Sexåringen har två segrar i karriären bägge på hemmaplan, men har varit struken för hälta efter senaste starten så hästens dagsstatus är oviss. Sheeza Trixie har inte startat på två månader men det låter bra på henne från Per Lennartsson. Stoet är bara tre år gammal och möter äldre hingstar, måste nog köras på chans för att vinna från bakspår.

Tipsen

V4-förslaget

V4-1: 2 Enzo Am, 3 Cikoria Frazer, 4 Nelle Atticus Jake, 5 Quantum Blues, 6 Grinnebys Orion, 7 Frisco Flame, 8 Budets Lasse, 9 Dom Perignon. (Res: 12,11)

V4-2: 1 Racer Reo, 3 Albert G. 6 La Mauresque, 8 Uptown Girl, 10 Mama America, 12 So Bear. (Res: 2,11)

V4-3: 5 Seismic Wave. (Res: 4,1)

V4-4: 4 Macabeo, 6 Fighter Mearas, 9 Sheeza Trixie. (Res: 11,10)

Kostnad: 288 kronor.

V5-förslaget

V5-1: 4 Franseska, 7 A Question Bi, 8 Demain Fatigue, 11 Excess Quick, 13 Unity Millpond, 14 Call Me Fancy. (Res: 3,10)

V5-2: 3 Eternal Space, 7 Marble Arch, 9 Simb Rubinette, 10 You To Racer, 11 Memento Vivere. (Res: 8,2)

V5-3: 8 Nuage d´Inverne. (Res: 3,10)

V5-4: 2 You To Optimal, 9 Jula In Focus. (Res: 6,5)

V5-5: 2 Resava Princess, 3 Super Blood Avista, 7 Amper, 10 Smaragd Norrgård, 15 No Regrets Pellini. (Res: 14,12)

Kostnad: 300 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 5: 6 Cala Mayor De B. (Per Lennartsson) – 3 Appasso. Outs: 2 Dionysos L.I.

Lopp 6: 7 A Question Bi (Jorma Kontio) – 4 Franseska – 8 Demain Fatigue. Outs: 14 Call Me Fancy.

Lopp 7: 7 Marble Arch (Per Lennartsson) – 11 Memento Vivere – 3 Eternal Space. Outs: 9 Simb Rubinette.

Lopp 8: 8 Nuade d'Inverne (Jorma Kontio) – 3 Emma Rae – 10 Mimiro. Outs: 11 Spira Cson.

Lopp 9: 2 You To Optimal (Magnus Jakobsson) – 9 Jula In Focus – 6 Hall Of Fame Zon. Outs: 5 Cayucos.

Lopp 10: 2 Resava Princess (Pierre Nyström) – 7 Amper – 10 Smaragd Norrgård. Outs: 15 No Regrets Pellini.