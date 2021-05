NA:s reporter skrev brev till romansbedragaren: ”Min älskling – vart tog du vägen?”

Anna: Alex, vart tog du vägen?

Det har gått några veckor nu sedan du slutade skriva till mig. Vad hände? Vi som skrev till varandra så länge. Genom hela den mörka, kalla vintern skickade du brev på brev till mig från din mejladress.

Första månaden, då kring jul, ville du hela tiden berätta för mig att du letade efter ditt livs kärlek och att du inte var ute efter yttre skönhet, utan inre. Jag måste erkänna att jag funderade på om det egentligen var en komplimang, men svarade ”tack” i alla fall.

Du beskrev också vilka egenskaper du satte värde på. Allra viktigast för dig var att människor står vid sitt ord. Det upprepade du flera gånger. Du skrev också en hel del om hur mycket din tidigare fru hade svikit dig.

Du bodde i Göteborg och hade en nio-årig dotter berättade du, men kom ursprungligen från Gibraltar. Din engelska var, förlåt att jag är ärlig nu, en aning stolpig och högtravande, men alltid rättstavad.

Högtidligt förklarade du mig din kärlek tillsammans med ett klipp från Youtube. När jag klickade på länken började Ed Sheeran smäktande sjunga:

I found a love for me

Oh darling just dive right in, and follow my lead

Well I found a girl, beautiful and sweet

Oh I never knew you were

The something waiting for me

Du skickade bilder också. Jag är säker på att du lätt hade kunnat få jobb som fotomodell, men du hade ju redan ett yrke, ett yrke som du underströk var ansvarsfullt. Som mariningenjör hängde det nämligen på dig att allting fungerade ombord.

Tyvärr kunde vi inte träffas. En bit in på det nya året skulle du börja jobba till havs. Fartyget du hade ansvar för satte kurs mot Australien.

Seglatsen drog ut på tiden, men du skrev flitigt. De första glimtarna av vårsol började skina över Sverige.

Men något gick snett under seglingen, för plötsligt blev dina brev dramatiska. Du berättade att ditt fartyg fått problem med en propeller ute på Indiska Oceanen. Skeppet måste gå för halv maskin och faran för pirater var stor. Ja, jag läste rätt: Faran för pirater var stor.

För att undgå piraterna måste hela besättningen skicka hem sina värdesaker när fartyget nådde närmaste hamn på Malaysia. Du skrev att du litade fullt ut på mig och att du såg mig som din framtida fru.

Eftersom du litade så mycket på mig och inte hade någon annan anhörig ville du skicka dina värdesaker till mig. Du skulle självklart stå för alla omkostnader, skrev du.

Alla omkostnader, förutom 1550 euro. De behövde betalas av mottagaren, det vill säga mig. Jag skulle absolut få tillbaka pengarna lovade du. Det gällde ju 15 500 kronor räknat i svenska pengar.

Du la också till att du snart skulle kunna ta flyget hem till mig i Sverige, bara fartyget nådde fram till Australien.

Eftersom jag hade så många frågor att ställa dig bad jag dig att ringa mig, men du verkade ha missat att läsa det brevet, för du ringde aldrig. Inte hjälpte det heller att jag till sist berättade om mitt yrke som journalist på Nerikes Allehanda och att jag ville intervjua dig om romansbedrägerier. Det sista brevet från dig var daterat den 28 mars och avslutades: With love always, Alex.

Anna