NA:s travexpert med hetaste tipsen inför torsdagens V64 på Örebrotravet: ”Trivs väldigt bra på hemmaplan – ser ut att bli bortglömd”

Smokey Herman (V64-5) har absolut knallform för dagen och står verkligen på tur för seger. Hästen var fyra senast i V75-finalen, nu är det läge för ledningen en position åttaåringen trivs ypperligt i (17 av 25). Mycket talar för spets och slut, givet att ta ställning för Stenströmers frontrunner anser vi.

Love In Vain (V64-3) kommer från ett stall i form, hästen värmde bra inför en tilltänkt start i mitten av mars men vrickade sig och Åke Lindblom valde att stryka. Åkes hästar behöver sällan lopp i kroppen, Love You-avkomman trivs väldigt bra på hemmaplan (fem av sex segrar i karriären tagna i Örebro). Ser ut att bli bortglömd denna gång.

Maestro Zon (lopp 1) såg vi i kvalet och redan då fattade vi tycke för hästen. Han vann i tävlingsdebuten från ledningen på en väldigt bra tid. Spår fem kan givetvis ställa till det, men felfri ska segerchansen vara mycket god. Det kan bli skapligt odds på honom då Twigs Honor som vann i debuten på 1.15,7 lär dra spel på sig med Erik Adielsson. Rolig duell att se fram emot, vi lirar 200 kronor vinnare på Readly Express-avkomman.

Lopp 4 V64-1

2 640 meter volt:

1 Bikila - Gustavsson K P d3032 16,1

2 Chimbai - Jansson T 00036 15,9

3 Sir Armani - Jakobsson M 0d130 14,9

4 Västerbo ImtheMan - Kontio J 11104 16,4

5 Heather Bound - Dalborg T 00005 15,1

6 Fanny V.D. - Hubner M 00040 15,3

2 660 meter:

7 Notation - Aarum D 41400 15,3

8 S:t Raphael Decoy* - Lennartsson P 70008 16,5

9 Ready to Roll - Silvén J 51d06 13,4

10 Real Doc - Karlsson A I 05d20 15,2

11 Gordon Mearas - Adielsson E 12362 15,8

12 Zinzan Cash - Andersson M J 11005 15,2

Rankning: 12 Zinzan Cash (Mikael J Andersson) – 4 Västerbo Imtheman – 11 Gordon Mearas. Outs: 9 Ready To Roll.

Zinzan Cash är en fräck tipsetta som vi har bra känsla för. Hästen kan tidigt sitta bra på det från ensamt springspår. Micke J Andersson är en erkänt bra startkusk, femåringen har två segrar över aktuell distans och van tuff konkurrens. Västerbo Imtheman slutade fyra i årsdebuten på V75, lär vara framflyttad med tempo i kroppen. Jorma Kontio upp bakom hemmahästen denna gång, finländaren har två segrar med femåringen (kört tre gånger). Trivs över distansen och på hemmaplan (3 av 4), sitter troligen tidigt i ledningen. Gordon Mearas travade 1.12,5 sista 700 meterna som tvåa bakom en tapper The Bald Eagle senast. Tar årets första seger när som helst.

Lopp 5 V64-2

2 140 meter volt:

1 Gino - Riesterer I 0d343 18,6

2 Mathilda Rick - Svedlund L L 23378 17,9

3 Tracy's Princess - Björk J A d0520 17,1

4 S.G.Faster Iris - Olsson J 35340 17,7

5 Pärlbys Ame - Lönn L 10004 17,6

6 Wonder Woman - Sundberg M d0406 17,1

2 160 meter:

7 Princess Kei'em - Djuse M A 70410 18,1

8 Farica - Lilius M 27003 16,6

9 Forces of Destiny - Wieselgren D 22000 15,6

2 180 meter:

10 Irish Cream Zon - Lindblom C P 362d5 15,1

11 Symphonie Teemer - Moberg K 54d42 14,8

12 Red Alert W.F. - Mäenpää T 15106 15,6

13 Diadora - Lindberg I 00d44 14,9

14 Kakan Gertorp - Andersson S 00467 15,9

15 Wallbase - Wickman L 50133 15,1

Rankning: 7 Princess Kei'em (Magnus A Djuse) – 15 Wallbase – 11 Symphonie Teemer. Outs: 1 Gino.

Princess Kei'em gör en intressant årsdebut, körs av överlägset bästa kusken i loppet det är viktigt i ungdomslopp. Hästen har en seger i karriären då satt just Magnus A Djuse bakom henne. Wallbase har ensamt springspår och körs av formstarke Ludwig Wickman. Hästen är anmäld barfota runt om vilket givetvis är spännande. Symphonie Teemer var klart godkänd på Årjäng som tvåa, hästen trivs i Örebro (1 av 3) och ska ses som en outsider anser vi. Gino jagar karriärens första seger, kommer få en fin resa och kan skrälla.

Lopp 6 V64-3

1 609 meter auto:

1 Janssons Frestelse - Karlsson A I 46601 13,5a

2 Akbar - Wallin J 13600 15,1a

3 Raj Brillaconala - Andersson M J 23265 14,6a

4 Linares - Adielsson E 53242 14,3a

5 My Silver Lining - Jakobsson M d22d3 13,3a

6 Love in Vain - Lindblom Å 05150 14,1a

7 Heartbomber - Fromell T 70513 15,3a

8 Valnes Isidor - Kontio J 10018 14,3a

9 Yankee la Vie - Lennartsson P 14204 15,6a

10 Classic Joy - Midutzki C 00123 14,4a

11 Indus Dragon* - Haugstad K 15600 14,5a

12 Ekås Future - Dalborg T 05526 15,2a

Rankning: 4 Linares (Erik Adielsson) – 5 My Silver Lining – 8 Valnes Isidor. Outs: 6 Love In Vain.

Linares har speciell aktion och är aningen het av sig. Ready Cash-avkomman kan lägga iväg bakom bilen och Erik Adielsson vill nog till spets med honom. Kan ta karriärens första seger från ledningen, tippas i ett öppet lopp. My Silver Lining jagar också ledningen säger Magnus Jakobsson, som dock meddelar att det blir skor denna gång. Hon blev fladdrig aktionsmässigt barfota runt om senast säger värmlänningen. Valnes Isidor besegrade vår tipsetta i mars, hemmahästen har fyra segrar i karriären alla från ledningen, så spåret kan ställa till det för honom. Love In Vain är en häst vi håller mycket högt, Love You-avkomman är kraftfull och kan segerstrida trots dödens är vi inne på.

Lopp 7 V64-4

2 140 meter volt:

1 Imakeitmyself - Moberg K 238d3 16,3

2 Athena Hammering - Lilius M 516d3 18,3

3 Aurora Borealis - Westholm J 20852 16,4

4 Alonza - Andersson M J 65363 15,9

5 Je t'Aime Treasure - Djuse M A 5d044 16,2

2 160 meter:

6 Friendwithbenefits - Eriksson J S 73010 16,4

7 Allagash Nancy - Haugstad K 21005 15,7

8 Dolly Dream - Ohlsson U 36050 15,0

9 She Follow Me - Svedberg M B 32122 15,0

10 Simb Rubinette - Jansson T 40052 16,3

11 Mellby Hope - Adielsson E 13d11 15,0

12 Klara Zonett - Skoglund R N 0035d 16,7

Rankning: 11 Mellby Hope (Erik Adielsson) – 9 She Follow Me – 3 Aurora Borealis. Outs: 10 Simb Rubinette.

Mellby Hope vann från ledningen senast och kan nå dit även den här gången. Erik Adielsson är en av landets bästa kuskar från springspår, så trots tillägg finns det på kartan att Erik kan forcera Going Kronosa-avkomman tidigt till ledningen. Hon är obesegrad i Örebro (2 av 2), naturlig tipsetta. She Follow Me fick ge sig med liten marginal av tipsettan senast, travade 1.11,3 sista 800 meterna på ett väldigt bra vis. Ska eventuellt tävla barfota runt om denna gång, klarar hon spåret utmanar hon Svante Båths travare. Aurora Borealis travade 1.15,2 sista 2 000 meterna i årsdebuten som tvåa efter galopp, har ännu inte vunnit lopp och är för oss främst ett platsbud. Simb Rubinette har stam som förpliktigar, bra som tvåa senast bakom segervane Fille Am. Har dock ett lurigt startspår denna gång och hästen sliter med sin aktion bitvis.

Lopp 8 V64-5, dagens dubbel-1

2 100 meter auto:

1 Tjacko Zaz - Westholm J 4150k 09,5a

2 Wollafur - Karlsson M S 02530 11,6a

3 Peder Mykla - Aarum D 60324 11,2a

4 Devil Sound - Zackrisson A 5601d 11,0a

5 Young da Vici - Lennartsson P 34101 13,1a

6 Smokey Herman - Ohlsson U 05224 11,4a

7 Golda Paris* - Nurmonen I 44020 10,5a

8 Leader Brodde - Djuse M A 00323 11,5a

9 Ad Hoc - Jepson C J 24607 12,7a

10 Drive Launcher - Sedström A 24213 11,9a

11 Donatella Center - Kontio J 70435 10,8a

12 Pablo Andover - Axelsson B L 30055 11,4a

Rankning: 6 Smokey Herman (Ulf Ohlsson) – 5 Young Da Vici – 9 Ad Hoc. Outs: 8 Leader Brodde.

Smokey Herman är knallform för dagen och står verkligen på tur för seger. Åttaåringen var fyra senast på V75-finalen och möter lättare motstånd nu. Ulf Stenströmers travare kan öppna väldigt fort bakom startbilen och gör sina bästa lopp i spets (17 av 25). Vi tror på spets och slut och väljer att singla. Young Da Vici vann senast ett överpacat lopp, hästen lever enbart på sin styrka, denna gång är det ”bara” medeldistans ska påpekas. Ad Hoc är van tuff konkurrens, har lopp i kroppen och trivs i Örebro (2 av 6). Leader Brodde ser ut som en ”riktig häst”, men har fasansfullt svårt att vinna travlopp. Såg klar ut senast, men blev utkontrad av Valley Brodde och slutade trea. Främst ett platsbud.

Lopp 9 V64-6, dagens dubbel-2

2 100 meter auto:

1 McGarret - Stjernström M 12540 12,9a

2 In Line Tooma - Larsson H 65015 11,7a

3 S:t Michel Decoy* - Aarum D 03246 13,2a

4 Power Broline - Skoglund R N 36361 13,1a

5 Toreador - Ericsson S d6d10 12,1a

6 Bravivivicimo - Adielsson E 52540 13,1a

7 Personal Goals* - Jakobsson M 41d12 12,9a

8 Yoghurt Composite - Jepson C J 00401 12,6a

9 Balto d'Huon - Widell K 10000 13,5a

10 Rob Dyrdek - Svanstedt R 32047 13,3a

11 Amazing Warrior* - Nurmonen I 11102 12,7a

12 Darco* - Haugstad K 35065 13,6a

Rankning: 5 Toreador (Svante Ericsson) – 7 Personal Goals – 11 Amazing Warrior. Outs: 10 Rob Dyrdek.

Toreador står aningen hårt inne i loppet men tippas trots allt i V64-avslutningen. Hästen är snygg som en tavla och oerhört fartfylld, men aningen feg av sig säger tränaren Svante Ericsson. Anmäld barfota runt om, bra läge mitt bakom bilen. Rolig tipsetta. Personal Goals tvåa senast i V75-finalen och gick med bra fart över mållinjen. Magnus Jakobsson har kört hästen två gånger, en seger bakom sjuåringen. Man växlar ner från bike och barfota, till vanlig vagn och skor, därför får han stå tillbaka i tipset. Amazing Warrior är en segervan finsk gäst som senast var slagen med en längd från ledningen. Svår att sätta in i loppet. Rob Dyrdek var ute över en för honom väl kort distans senast, fick fart i kroppen och medeldistans passar klart bättre, outsider.

Tipsen

V64-förslaget

V64-1: 4 Västerbo Imtheman, 11 Gordon Mearas, 12 Zinzan Cash. (Res: 9,1)

V64-2: 1 Gino, 3 Tracy´s Princess, 4 S.G.Faster Iris, 7 Princess Kei´em, 8 Farica, 10 Irish Cream Zon, 11 Symphonie Teemer, 12 Red Alert W.F. 15 Wallbase. (Res: 13,2)

V64-3: 4 Linares, 5 My Silver Lining, 6 Love In Vain, 8 Valnes Isidor. (Res: 9,3)

V64-4: 9 She Follow Me, 11 Mellby Hope. (Res: 3,10)

V64-5: 6 Smokey Herman. (Res: 5,9)

V64-6: 5 Toreador, 7 Personal Goals, 11 Amazing Warrior. (Res: 10,1)

Kostnad: 648 kronor.

V4-förslaget

V64-3: Alla 12 hästar. (Res: 4,5)

V64-4: 9 She Follow Me, 11 Mellby Hope. (Res: 3,10)

V64-5: 6 Smokey Herman. (Res: 5,9)

V64-6: 1 Mcgarret, 5 Toreador, 7 Personal Goals, 10 Rob Dyrdek, 11 Amazing Warrior. (Res: 8,4)

Kostnad: 240 kronor.

Tips övriga lopp

Lopp 1: 5 Maestro Zon (Michael Larsson) – 4 Twigs Honor – 8 Valrhona Face. Outs: 7 Livi Precious.

Lopp 2: 6 Fabulous Pellini (Erik Adielsson) – 9 Klara De Lux – 15 Rutger B.L. Outs: 12 Chenille.

Lopp 3: 8 Awesome Kronos (Erik Adielsson) – 5 Enjoy´s Hardcash – 4 Unique Millpond. Outs: 7 Adora.

Lopp 10: 8 Livi Memory (Ulf Ohlsson) – 11 Eskimo Brother – 6 St No More War. Outs: 15 Such A Knight.