NA sänder avslutande dramat – Forward och Rynninge slåss i varsin ände av tabellen: ”Pressen på oss själva räcker och blir över”

På lördag avgörs BK Forwards öde inför säsongen 2021.

Det är ett helt öppet drama när den sista omgången ska spelas – västerklubben kan både gå direkt upp till division 1, hamna på kval, eller bomma avancemanget helt.

NA sänder lördagens heta avgörande, när Forward tar emot Trosa-Vagnhärad SK med avspark kl 13.00.

– Vi kan bara gå ut och försöka vinna på lördag, sen får vi se hur långt det räcker, säger tränaren Peder Hessel när NA besöker en av Forwards sista träningar inför matchen.

Forward ledde länge division 2 södra Svealand, men har inte längre avgörandet i egna händer. Just nu ligger man trea på 27 poäng. Assyriska FF leder med 28 poäng, och har direktavancemanget i en ask. På andraplatsen, som innebär kval uppåt, ligger Åtvidabergs FF – även de på 28 poäng med sämre målskillnad.

Det har bara blivit en enda förlust för Forward under säsongen, någonting som normalt sett borde ha säkrat en högre tabellplacering än trea. Boven i dramat?

– Vi har spelat lite för mycket oavgjort, säger tränaren Rickard Nilsson.

Grämer man sig över det, tänker på missade målchanser under säsongen?

– Så är man ju funtad litegrann. Men man får också komma ihåg att vi kanske vunnit några matcher där vi inte hade förtjänat det. Så poängen vi har nu är nog det rättvisa, säger Nilsson.

Jag minns hur det pratades på förhand. Man skulle inte kunna förlora en enda match, och nu har det visat sig att det inte stämde.

Årets upplaga av division 2 har avgjorts genom enkelmöten, serien är alltså halverad och lagen har bara mött varandra en gång. Något som inte präglat säsongen så mycket som många trott på förhand.

– Man vänjer sig rätt snabbt vid förutsättningarna, och har inte reflekterat så mycket. Jag minns hur det pratades på förhand. Man skulle inte kunna förlora en enda match, och nu har det visat sig att det inte stämde. Det har varit en väldigt jämn serie, säger Nilsson.

Med bara en förlust på hela säsongen har Forward alltså varit ett lag som hållit en jämnhög nivå, och kryddat det med offensivt spets i form av Josef Ibrahim och Anderson Ponciano. Ibrahim har gjort tio av lagets sammanlagt 27 mål, Anderson åtta.

– Vi får två olika spel beroende på om dom två är med eller inte, säger Hessel, och fortsätter:

– Josef har sina förtjänster i riktningen framåt, och är kanske inte riktigt lika skarp defensivt. Det går inte att ta ifrån Anderson att han jobbar hårt, men vi har ändå sett när vi spelat utan dom får vi ett lag som mer jobbar, jobbar, jobbar tillsammans, Hessel.

– Men jag tycker ändå att Josef har utvecklat sitt defensiva spel som anfallare, där har han blivit bättre och bättre, påpekar Nilsson.

Josef Ibrahim var sjuk förra helgen och missade matchen mot Rynninge. Men han är på bättringsvägen och väntas kunna komma till spel mot Trosa-Vagnhärad.

Att spekulera i vilket mindset de andra lagen har, det kan vi ändå inte göra ett skit åt.

Läget inför den sista omgången är inte optimalt, men det kan gå. Vinner Forward har man chans att gå upp, men det hänger alltså på poängtapp från Assyriska och Åtvidaberg.

– Det är klart vi vill vinna, även om vi inte har det i egna händer. Klubben är inte jättepressad att gå upp, det blir ingen avgrund rent sportsligt för det. Men vi har den press som vi tränare och spelare har på oss själva, så det räcker ju och blir över ändå, sägr Nilsson.

– Vi kan ju bara gå ut och försöka vinna på lördag, sen får vi se hur långt det räcker. Att ens spekulera i vilket mindset de andra lagen har, det kan vi ändå inte göra ett skit åt. Torskar vi och de andra matcherna går rätt, då har vi ändå inte gjort jobbet. Vi tar fighten, så får vi se. Folk runtomkring kommer säkert hålla koll på hur det går i de andra matcherna, säger Hessel.

NA sänder även Rynninges match, som är mot just Assyriska. Det kan alltså hänga på hjälp från Forwards lokala konkurrent för att klara ett avancemang eller en kvalplats.

Avgörandet är spännande även för Rynninge, men åt andra hållet – gänget från norr riskerar nedflyttning. Rynninge ligger precis ovanför kvalplatsen neråt, en poäng ovanför FC Gute. Assyriska IF Norrköping ligger på direktnedflyttning med två poäng mindre.

Rynninge har därmed avgörandet i egna händer, men alltså en mycket svår match mot serieledaren.

Forwards förutsättningar inför avgörandet i division 2

Vid förlust: Förlorar Forward bommar man avancemang.

Vid kryss: Kryssar Forward, samtidigt som Åtvidaberg förlorar hamnar Forward på andraplatsen och får kvala till division 1. Direktavancemang vid kryss är bara möjligt om Åtvidaberg förlorar samtidigt som Assyriska åker på chockförlust med sju mål.

Vid vinst: Vinner Forward, samtidigt som både Åtvidaberg och Assyriska kryssar eller förlorar, går Forward direkt upp till division 1. Vinner Forward samtidigt som någon av Åtvidaberg eller Assyriska kryssar eller förlorar och den andra vinner, hamnar Forward på andraplatsen och får kvala till division 1.

Rynninges förutsättningar inför avgörandet i division 2

Vid förlust: Förlorar Rynninge klarar man sig kvar så länge FC Gute och Assyriska IF Norrköping inte vinner. Förlorar Rynninge samtidigt som både Gute och Assyriska IF Norrköping vinner åker Rynninge ur. Förlorar Rynninge samtidigt som någon av FC Gute eller Assyriska IF Norrköping vinner, hamnar Rynninge på kval.

Vid kryss: Kryssar Rynninge kan i praktiken bara FC Gute gå om, då Assyriska IF Norrköping har nio poängs målskillnad att jobba in. Kryssar Rynninge samtidigt som FC Gute vinner hamnar Rynninge på kval.

Vid vinst: Vinner Rynninge klarar man sig kvar utan kval.