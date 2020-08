NA sänder Live at heart: ”Det här blir Sveriges största streamingfestival för musik”

Trots att det bara är en vecka kvar tills Sveriges största showcasefestival startar är det tomt och tyst i Live at hearts lokaler på Klostergatan.

Magnus Tunmats, Live at hearts festivalkoordinator, sitter ensam vid sitt skrivbord och försöker få pusselbitarna av livespelningar, förinspelade konserter, poesi, föreläsningar och film att passa ihop i två parallella strömmade sändningar.

– Alla är igång, men det är andra som behövs i år – kamerafolk och tekniker och så, försäkrar han.

Festivalen brukar ha ett 20-tal scener i gång samtidigt, och det är bara för musiken. Dagtid sker flera föreläsningar. Och på Bio Roxy brukar det vara kortfilmsfestival som spiller över till Stortorget där flera utomhusbio-föreställningar visas. I år kommer alla delar vara representerade, men de går bara att ta del av det digitalt från Live at hearts Facebook, Youtube eller från na.se.

– Det här blir Sveriges största streamingfestival för musik, jag har i alla fall inte hittat något liknande. På det sättet tycker jag att vi har lyckats ganska bra, säger Magnus Tunmats.

Med det sagt är han inte helt övertygad om formatets genomslagskraft.

– Livestreams har gjorts ett tag nu, vi är inte direkt först på den bollen. Men vi hoppas att vi ska kunna paketera det så det verkligen känns att det är Live at heart.

Inne på Kulturhuset installerar de årets enda livescen för musik.

– Vi satsar verkligen på produktionen och kommer köra sju-åtta kameror, säger Magnus Tunmats och berättar att Klubb mono har anlitats för att göra scenografin.

– Vi hyr en hel lastbil som kör över deras monoscenografi till Kulturhuset.

Därifrån kommer de sända ena streamen, den med mest lokala artister samt de tre dragplåstrena som medverkar i diaserterna: Moneybrother, Slowgold och Loney dear.

Samtidigt har de en annan stream varifrån de sänder mycket förinspelat material, sådant som artister och band från hela världen, de som skulle ha kommit till årets Live at heart, har skickat.

– Det är allt från riktigt proffsiga studioinspelningar till de som filmat med mobiltelefonen, men det är det som är så charmigt. Majoriteten är från Europa men vi har fått in inspelningar från hela världen; Japan, Agentina, USA och Kanada till exempel, säger Tunmats.

Vid det här laget har han ett 40-tal förinspelade konserter. De som kommer att spela live från Kulturhuset är i huvudsak lokala artister, som bland annat Mohlavyr, Meadows och Freddie Liljegren, samt några som kommer hit från andra delar av Sverige.

– Till en början oroade jag mig för att vi inte skulle få ihop tillräckligt med akter men nu måste jag nästan lägga in spelningar i mellanrummen också för att få plats med allt.

Det digitala programmet innehåller också en kortfilmstävling som sänds på lördag, Michael Horvath som driver Klubb bubbla kommer att hålla i en poesiscen, på dagtid kommer ett 15-tal seminarium att arrangeras och en kväll viker man särskilt till hiphop och RNB.

– De senaste två åren tycker jag att vi har tagit ett litet avstamp från hur Live at heart var tidigare. Men just hiphop och RNB har försvunnit lite, nu i år har vi en särskild session för den musiken.

Men framför allt kommer det vara mer lokal närvaro på årets musikscen.

– Programmet i år är häftigt. Men det känns förstås också vemodigt, Live at heart är en speciell vecka med artister som springer runt med sina instrument över hela stan, säger Magnus Tunmats.

– Jag kommer särskilt sakna mötena – med musikerna, med publiken, med volontärerna. Hela den kedjan som blir varje år. Men jag tycker om att lösa problem och det är vad vi har gjort i år.

Program Live at heart:

Festivalen Live at heart är uppdelade i två parallella strömmar. Den ena heter Live at heart online 1 och den andra Live at heart online 2. Festivalen går att se på Live at hearts Facebook eller Youtube.

Det är i Live at heart online 1 som vi ser mest lokala artister. Denna strömmen sänds på na.se.

Och i den andra, Live at heart online 2, är det mycket förinspelat material som har skickats från artister världen över.

Live at heart sänds med start onsdag den 2 september och slutar på lördag den 5 september.

DAG 1 – onsdag: Live at heart online 1

Kl. 17.00 – Meadows (Sverige)

Kl. 18.00 – Crash The Holiday (Sverige)

Kl. 19.00 – Joe & The Anchor (Sverige)

Kl. 20.00 – DSH5 (Sverige)

Kl. 21.00 – Freddie Liljegren (Sverige)

Kl. 22.00 – Ignore the Elephant (Sverige)

Kl. 23.00 – Lowest Creature (Sverige)

DAG 1 – onsdag: Live at heart online 2

Kl 17.30 – Miesha & The Spanks (Kanada)

Kl 18.30 – Miss Sister (Sverige)

Kl. 19.30 – The Sweet Peach Band (Sverige)

Kl. 20.30 – Jack Burton (Spanien)

Kl. 21.30 – Canton (Storbritannien)

Kl. 22.30 – Mpho Ludidi (Sverige)

Kl. 23.30 – Stray Dogg (Serbien)

DAG 2 – torsdag: Live at heart online 1

17.00 – Izak Danielsson Kihlström (Sverige)

18.00 – Sufing the orbit (Sverige)

19.00 – Moneybrother (Sverige)

20.00 – Please Madame (Österrike)

21.00 – Matilda Modigh (Sverige)

22.00 – Mohlavyr (Sverige)

23.00 – Stormen (Sverige)

DAG 2 – torsdag: Live at heart online 2

17.30 – Magda Andersson (Sverige)

18.30 – Marie Chain (Tyskland)

19.30 – Eden James (USA)

20.30 – Ebba Bergkvist & The Flat Tire Band (Sverige)

21.00 – VIZI (Rumänien)

21.30 – Fede Cabral (Argentina)

22.30 – Malin Andersson (Sverige)

23.00 – Ras Kerrys (Sverige)

23.30 – LYS (Frankrike)

DAG 3 – fredag: Live at heart online 1

17.00 – The Kollektive (Sverige)

18.00 – Norra Promenaden (Sverige)

19.00 – Slowgold (Sverige)

20.00 – GUTE GUTE (Israel)

21.00 – Byråkrat (Sverige)

22.00 Hip-Hop/RnB-set:

AKA Charlie (Sverige)

Enzo (Sverige)

Korday (Sverige)

Landry (Sverige)

Nadine Randle (Sverige)

nOnting (Sverige)

Renzel (Sverige)

Weeyz (Sverige)

WHLSTRM (Sverige)

DAG 3 – fredag: Live at heart online 2

16.00 – Örebro Short Film Fest 2020

19.00 – Eliza A. Tkacz (Polen)

19.30 – Omni sight (Japan)

20.30 Live at heart lyric-set:

Agnes Török (Sverige)

Agneta Wistrand Rosendal (Sverige)

Jenny Wrangborg (Sverige)

Niklas Mesaros (Sverige)

Ordvittra (Sverige)

22.00 – Light Screamer (Sverige)

22.30 – Melissa Otero (USA)

23.30 – Jeremy McComb (USA)

DAG 4 – lördag: Live at heart online 1

17.00 – Sofia Vivere (Sverige)

18.00 – Lobo Interestelar (Sverige)

19.00 – Loney Dear (Sverige)

20.00 – AGATA KARCZEWSKA (Polen)

21.00 – Punsch (Sverige)

22.00 – Micke Herrström Skelett (Sverige)

23.00 – Comminor (Sverige)

DAG 4 – lördag: Live at heart online 2

18.00 – Derya (Sverige)

18.30 – Marina & The Kats (Österrike)

19.30 – Gustafs Dagar (Sverige)

20.30 – Royal Unknown Artist (Rumänien)

21.00 – Vertigaux (Sverige)

21.30 – Velvet Starlings (USA)

22.00 – ATZUR (Österrike)

22.30 – Mother Gaia (Sverige)