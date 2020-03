NA Sportpodd om ÖSK-talangen: ”Det har varit en märklig känsla”

Klicka här för att lyssna på podden i iTunes.

Klicka här för att lyssna på podden i Spotify.

Klicka här för att lyssna på podden i Acast.

I veckans avsnitt av NA Sportpodd medverkar Elena Lövholm och NA:s ÖSK-reporter Fredrik Carlsson. Det blir därmed mycket snack om just läget kring ÖSK.

Bland annat refererar Lövholm och Carlsson till en intervju som talangen Niclas Bergmark gjort med NA, där han berättade att saker och ting inte känts hundraprocentiga den senaste tiden.

– Jag har inte varit mitt riktiga jag. Jag har inte haft någon skada eller sjukdom, utan det har varit något i psyket, men jag vet inte vad det är. Det känns i alla fall bättre nu, sa Niclas Bergmark till NA efter en U19-match tidigare i veckan.

Intervjun diskuteras i podden, och Fredrik Carlsson som är på plats på samtliga ÖSK:s träningar, ger sin input på talangens uttalande.

– Det är intressant att Niclas Bergmark säger att han inte riktigt känt sig som sig själv. Det speglar en mognad hos en 17-åring, att tänka i dom banorna. Och så kan jag hålla med honom. När jag sett så många träningar som jag gjort under vintern, så känns han inte som att han varit sig själv. Men han säger också att det känns bättre nu, och det kan jag också hålla med om. Det har varit en märklig känsla, säger Fredrik Carlsson i NA Sportpodd.

Carlsson fortsätter:

– Det kan nog vara svårt för de unga spelarna som kom in förra året. Man ansåg att det var fantastiskt att de var med, prestationen var inte jätteviktig. Nu är det ett annat läge. Ska de spela måste de faktiskt prestera, för de kom in i ett läge under allsvenskan förra året där det inte var lika viktigt att vinna matcher. Det är lite hårdare konkurrens nu, så det är lurigt för Niclas Bergmark och flera andra.

För att höra hela snacket om Niclas Bergmark, och mycket mer kring ÖSK, så lyssnar du på NA Sportpodd.

I veckans avsnitt blir det stort fokus på ÖSK, men det pratas även om Anna Bernholm som fick sitt OS inställt, Peter Andersson som har nytt jobb i Brynäs, och de lokala futsallagen där det rör på sig på tränarfonten.

