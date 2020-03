Näkyvä var senast – nu slog Örebro till igen: ”Har inte varit vår starka sida”

3–0, ganska komfortabelt till slut för Örebro mot Linköping. Aaron Irving var nöjd efteråt.

– Det känns bra. Det var ett tag sen vi tog en trepoängare. V behövde det. Jag tycker vi kom ut bra i första. Sedan blev det ett steg tillbaka i andra innan vi hittade fokus till tredje och visade karaktär. Där spelade vi osjälviskt. Vi tog och gav mycket i det fysiska spelet och blockade skott, säger Irving och fortsätter:

– Det visar vilket lag vi är. Det kommer bli viktigt i slutspelet. Vi vet att vi kommer spela för någonting efter grundserien och då ska vi bygga vidare.

En skön seger också efter det snöpliga tappet mot Oskarshamn och baklängesmålet med 0,2 sekunder kvar. Visserligen seger ändå efter straffar men med en besk eftersmak.

– Jag tycker vi spelade bra då men en dålig studs och sedan gick pucken in. Det är lätt att vara nere efter det men vi fortsätter vara starka och i dag höll vi nollan. Det var skönt att ge Dominik (Furch) det. Vi är glada att kunna göra det för honom.

Bara ett insläppt på två matcher. Vad säger du om försvarsspelet?

– Försvarsspelet är bra. Varje match vi spelar enkelt så gör vi det lättare för oss och målvakterna. Det ska vi fortsätta med. Nu har vi två bra målvakter och det ger mycket till självförtroendet.

Irving slog till i tredje perioden när han dundrade in ett slagskott från vänster i powerplay. Ett sådant mål som många såg framför sig att han skulle göra många av den här säsongen, men där det inte riktigt blivit så. Ändå sex mål totalt, vilket ändå är godkänt men kanadensaren vill ha mer.

– Det här är en tuff liga att göra mål i och det visste jag. Jag är definitivt inte nöjd med det, men det är ändå något att bygga vidare på och vi har en andra säsong som kommer här med slutspelet.

Har du längtat efter att få göra ett sådant mål, just från den positionen?

– Ja, det är en stor del av mitt spel. Så det var skönt att äntligen få sätta en och kanske komma in i rytm och göra några fler.

För oss handlar det om att gå in i slutspelet med en bra känsla

Och kanske lossnar det i powerplay överlag för Örebro. Irvings mål var lagets första med en man mer sedan Kristian Näkyvä satte en puck hemma mot Brynäs 30 januari. Efter det hann det gå elva matcher innan så Irving hittade rätt mot Linköping.

– Ett viktigt mål för oss. Vi har inte gjort mål i powerplay på ett tag. Nu har vi gjort en del ändringar och det var skönt att det lossnade.

Ni har haft problem i en man mer nästan hela säsongen. Vad känner du kring det?

– Powerplay har inte varit vår starka sida men vi har däremot haft ett bra penalty kill och det räknas också. Men det kommer bli viktigt i slutspelet. Det är en vägvinnande faktor i matcherna.

Örebro har alltjämt chansen på topp sex, men det är just sex poäng upp dit och bara nio poäng kvar att spela om.

– För oss handlar det om att gå in i slutspelet med en bra känsla. Det är inga lätta matcher för någon där oavsett om man kommer in som försa eller sista lag. Vi måste gå in där och spela vårt spel och inte ändra så mycket på det. Då är vi tuffa att möta, säger Irving.