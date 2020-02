Näkyväs första ord efter cancerbeskedet – tackar fansen: "Läkarna är positiva"

Under förra veckan meddelade Örebro att Kristian Näkyvä har drabbats av cancer och ställer in resten av säsongen.

Nu skickar han via klubben en hälsning till fansen och uppdatering kring sjukdomsläget.

– Det är helt fantastiskt och jag kan inte med ord beskriva hur mycket det har betytt för mig, säger han till klubbens hemsida om stödet han fått.