När biograferna fick fyllas – 20 Bondvisningar på en dag: ”Aldrig varit med om något liknande”

Biograferna har haft det tufft under pandemin. På bara några månader gick de från fullsatta salonger till avspärrade biosäten. Och i november förra året valde SF att helt stänga ner verksamheten ett halvår när begränsningarna gjorde det omöjligt att hålla verksamheten igång.

– Jag har aldrig varit med om något liknande, till en början trodde man knappt att det var sant. Men vi har hela tiden följt rekommendationerna och gjort de anpassningar som krävts för att våra gäster ska kunna känna sig trygga, säger Patrik Gustavsson, som är biografchef i Örebro.

Efter att SF i juni åter kunde öppna verksamheten har det långsamt blivit bättre och i onsdags försvann de sista resektionerna.

– Reaktionerna från våra gäster har varit helt underbara. "Äntligen blir det bio" och "äntligen blir det biopopcorn". Men det känns inte riktigt som vanligt än, även om vi på väg åt rätt håll, säger Patrik Gustavsson och konstaterar att de äntligen kan släppa på fler i salongerna.

– Vi har lite över 4 000 bokningsbara biljetter till i dag. Många kommer för att se nya Bondfilmen. Den skulle haft premiär i våras, men de insåg snabbt att det var bäst att skjuta på den.

Istället hade No time to die, nya James Bondfilmen, premiär 00.07 natten till torsdagen. Under torsdagen visades filmen över 20 gånger bara i Örebro.

– Jag har sett alla Bondfilmer som kommit senaste åren, säger Chee Fath Chiu som tog med sig sin partner Xiaolin Wang på en av eftermiddagsvisningarna.

Deras första biobesök på över två år.

– Vi har hållit oss nästan helt isolerade. Xiaolin är dessutom gravid, så då blir man extra försiktig.

Trots att de båda är dubbelvaccinerade känner de att pandemin är långt ifrån över.

– Det känns som allt släpps på alldeles för tidigt. Men vi valde en tidig visning, när vi såg att det inte var mycket folk, säger Chee Fath Chiu och konstaterar att det ändå kändes tryggt.

– Vi var bara åtta i hela den här salongen.

När klockan närmar sig halv sex börjar det fyllas på i biografen. Flera av kvällens visningar är nästan slutsålda.

– Det här var ett tag sen, konstaterar Chris Adam Hedman Sörbye, när han möter upp familj och vänner för Bondpremiären.

Som sångare i Örebrobandet Smash into pieces har pandemin vänt upp och ner på vardagen. Istället för turneringar och spelningar har privatlivet fått stå i fokus under pandemin.

– Jag brukar ha 160 resdagar per år. Men det har varit ganska skönt att få mer tid med familjen, säger Chris Adam Hedman Sörbye och ger flickvännen Lisa Stålstierna en varm blick.

– Ja, vi blev ju faktiskt tillsammans under pandemin, säger hon.

Och efter 1,5 år med inställda spelningar är han nu redo för att ge sig ut i verkligheten igen.

– Vi spelar i Västerås nästa helg och Örebro Rockfest i december. Sen blir det Europaturné och USA-turné i mars. Största uppoffringen har varit att inte få träffa fansen.

Känns det som pandemin är över?

– Nja, men jag simmar med strömmen – inte emot. Blir det en till våg så får man ta det då, säger Chris Adam.

Men tills dess tänker de båda njuta av att livet är lite mer som förut.

– Nu ska vi äta popcorn, passa på att umgås och titta på Bond, säger Lisa Stålstierna innan de vandrar bort mot huvudsalongen.

När klockan slår 18 är det nästan fullt i den stora salongen – en försmak på livet efter pandemin.