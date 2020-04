När teaterhuset ekar tomt provar Örebro länsteater nya sätt att nå publiken: ”En påminnelse om att det kommer ett sen”

En hemlig resa, ett sprucket förhållande, ett släng av influensan, en försvunnen katt och en smygande känsla av att något är riktigt fel.

Rikard Lekander är Sveriges skräckmästare tillika konstnärlig ledare på Örebro länsteater, snart får hans pjäs ”Parasiter” premiär på Örebro länsteater. Men inte riktigt i ordets vanliga bemärkelse.

Malin Berg gör en äcklad grimas när högläsningen av manuset kommer till delen där ”A” gräver fram en blodig hårboll som fastnat längst bak i munnen. Linus Lindman, som spelar ”B”, gestikulerar mot mikrofonen när han grälar med sitt ex. Att det bara är en ljudinspelning hindrar förstås inte att skådespelarna lever sig in i texten som de läser in för lyssning.

– Ungefär som radioteater, säger skådespelaren Hanna Lekander, som medverkar i båda föreställningarna.

Hon är egentligen tjänstledig under våren, då hon medverkat i Moderskärlek, ett samarbete mellan Strindbergs Intima teater i Stockholm och Västmanlands teater, innan coronautbrottet satte stopp för också den föreställningen. De provade då att spela pjäsen inför en tom salong och livesända digitalt.

Det kan aldrig ersätta upplevelsen av att ha varit på plats och sett pjäsen

– Det var som att bada i en tom bassäng. Teater bygger på ett här och ett nu, att vi delar den gemensamma tiden utan mobiltelefoner och annat som stör, på det sättet är scenrummet ett unikt rum i dag. Men det var ett sätt att ändå ge publiken något när allt nu är som det är.

Kort och gott beskriver hon det som olika typer av medier, teatern och tv-mediet. Och det de gör nu på Örebro länsteater blir ett tredje medie.

– Förhoppningsvis blir det uppskattat, men det kan aldrig ersätta upplevelsen av att ha varit på plats och sett pjäsen.

Redan nu finns inspelningen av Martina Montelius pjäs ”Förhör” att lyssna på. Den spelades på Nya China i höstas för högstadieelever och under våren var det tänkt att den skulle ha nypremiär eftersom den tagits ut till scenkonstfestivalen för barn och unga, BIBU.

Senare i vår läggs alltså också premiären av ”Parasiter” upp för lyssning.

– Det är roligt att kunna erbjuda publiken något i de här tiderna, säger Rikard Lekander som ser framför sig att man lyssnar på inspelningarna på samma sätt som man lyssnar på en ljudbok.

– Jag tycker om att lyssnarens fantasi får större plats, att gestaltningen sker hos dem.

Man skulle kunna säga att publiken bjuds in att lyssna redan vid kollationeringen av en pjäs, det vill säga vid den första gemensamma genomläsningen av manus.

– Det är alltid nervöst som dramatiker första gången pjäsen läses högt. I mötet med skådespelarna blir det levande, säger Rikard Lekander som genast får upp bilder på hur pjäsen skulle kunna iscensättas.

Ändå var det kanske inte såhär han hade tänkt sig premiären av ”Parasiter”.

– Det finns inget, tycker jag, som kan ersätta en teaterupplevelse. Men i tider av total tristess blir det här en förnimmelse av teater och en påminnelse om att det kommer ett ”sen”.

Ett teaterhus utan publik ekar oerhört tomt

Och han har en uppmaning till publiken, i det här fallet alltså till lyssnarna:

– Jag har aldrig riktigt varit nöjd med det namnet, ”Parasiter”. Så om någon har ett bättre förslag får ni gärna höra av er.

Inläsningen är också en hint om vad som kan komma på repertoaren längre fram. Just nu jobbar Länsteatern just framåt, med nästa spelår.

– Alla jobbar med det vi kan förbereda, snickrar dekorer och syr kostymer. Det enda vi egentligen inte gör är spelar för publiken, säger Rikard Lekander och tillägger:

– Ett teaterhus utan publik ekar oerhört tomt.

De har fått många frågor om de kommer att ge några fler föreställningar av Edward Albees ”Vem är rädd för Virginia Woolf?” som bara hann spela premiären innan den fick ställas in på grund av coronaviruset.

– Jag jobbar för att vi ska kunna spela den nästa spelår, den var på väg att bli utsåld. Så jag vill verkligen att det ska gå.

Fakta: Länsteaterns inspelningar

”Förhör” går att lyssna på mellan den 18 april och 2 maj på orebrolansteater.se

”Parasiter” läggs ut för lyssning den 2 maj till 16 maj.

Till båda inspelningarna tillkommer eftersamtal med skådespelarna och Rikard Lekander.

Medverkande i ”Förhör”: Malin Berg, Hanna Lekander och Arina Katchinskaia.

Medverkande i ”Parasiter”: Malin Berg, Hanna Lekander, Hans Christian Thulin och Linus Lindman.