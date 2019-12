När våldet blir vardag är det en fara för demokratin: ”Större nyhet om det inte inträffar ett mord”

Nya skjutningar, nya mord. Det går nästan inte en vecka, ibland inte ens en dag utan att någon blir mördad i Sverige. Den organiserade brottsligheten och de kriminella gängen sätter stad efter stad i skräck med sitt brutala våldskapital. Frågan många ställer sig nu är om polisen och myndigheterna verkligen har möjlighet att få stopp på våldsspiralen. Den grova kriminaliteten har också seglat upp som en av de viktigaste politiska frågorna bland svenskarna.

Det är natt mellan onsdag och torsdag och två besökare på nattklubben i Norrköping ska just lämna nöjesstället. När de kommer ut blir de avrättade. Skjutna med flera skott. Kulorna krossar glaset på nattklubbens fönster och panik utbryter. Det besökarna på nattklubben inte vet är att de två skjutna ingår i ett kriminellt gäng. En är gängledare från Linköping. Han har precis avtjänat ett fängelsestraff för grov utpressning. En utpressning som ägde rum på samma nattklubb i Norrköping för några år sedan. Den andra personen som blir skjuten är från Kumla. Det här skulle kunna vara en scen i filmen ”Snabba cash” men det händer i verkligheten. Det händer i centrala delar i stora städer i Sverige och det händer bland massor av människor. Det är bara tur att inga fler civila blivit skadade. Hittills är bäst att tillägga.

Det finns alltid en gräns för vad läsarna kan ta in i form av hemska nyheter.

Medierapporteringen kring det grova våldet påverkas också när skjutningarna, sprängningarna och morden bara blir fler och fler. Förra veckan rapporterade NA om ett bombhot som resulterade i att ett köpcentrum i Örebro utrymdes, ett grovt väpnat rån mot en bank i Lindesberg och ett misstänkt mord i Örebro. Några veckor tidigare inträffade ett mordförsök i Lindesberg. Den här veckan skriver vi om den mördade Kumlabon. Sammantaget ett antal grova, allvarliga brott under kort tid som för tio-tjugo år sedan hade varit en omöjlig nyhetsrapportering i Örebro län. Självklart gör vi mycket journalistik kring dessa händelser men det blir inte som förr när det var mer sällsynt med grova brott och varje brott i sig fick större uppmärksamhet. Det finns alltid en gräns för vad läsarna kan ta in i form av hemska nyheter. Det har jag sett på nära håll när jag besökt tidningar i större städer i USA. En reporter beskrev det så här: ”Det är en större nyhet om det inte inträffar ett mord under en dag”.

Efter ett tag övergår rädslan och ilskan till likgiltighet.

Vad medför ett ökat grovt våld? Vad gör det med ett samhälle? Vad gör det med människorna? Många är rädda. Andra är mest förbannade. Medan politikerna tävlar i vem som kan föreslå hårdast regler och lagar och störst penningpåse till polisen undrar allmänheten varför så få brott klaras upp. Efter ett tag övergår rädslan och ilskan till likgiltighet. När en ny skjutning, en ny sprängning och nya mord begås så blir reaktionen med tiden mindre och mindre. Det blir vardag istället och det är farligt. När uppgivenheten smyger sig in i ett samhälle blir det också en fara för demokratin.