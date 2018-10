Örebroföretaget knep fjärdeplats på gala i Las Vegas: ”Ett av de bästa bidragen i världen”

- Det känns jätteroligt. Det var en chans att få ställas mot de bästa i världen, så jag är supernöjd. Bara att bli finalister till galan gjorde oss jätteglada. Det visar att vi hade ett av de bästa bidragen i världen i direkt marknadsföring. Det är vi självklart nöjda med, säger Martin Lundholm på Lebowski, som beskriver galan som ett inofficiellt VM i direkt marknadsföring.

Lebowski var nominerade i kategorin "Best use of direct mail", med sin kampanj "Push the button" - byrån har skapat en reklamkampanj med en knapp för kunden Nethouse räkning.

Kampanjen sammanföll med att den nya datalagringslagen GDPR trädde i kraft, som gjort det svårt för många företag att förhålla sig till de nya reglementena.

- Nethouse är etablerade på flera orter och ville att vi skulle ta fram något som lättare gav dem chansen att få prata med IT-chefer på de stora bolagen. Vi skapade en kampanj med en knapp som skickades ut till företag. När företagaren tryckte på knappen ringde en säljare upp. Efter första leveransen tog det bara 32 minuter innan den första hade tryckt, berättar Martin Lundholm.

Han berättar att kampanjen nu skickats in till två kategorier i reklamtävlingen 100-wattaren.

- Nomineringarna släpps den 23 oktober. Nu håller vi tummarna att vi blir nominerade även där.