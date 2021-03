Nästan 20 lärare borta – skola i Örebro tvingas att delvis undervisa på distans

Det råder akut personalbrist på Gumaeliusskolan.

Stora delar beror på coronarelaterade orsaker.

– Det är lärare som är smittade, väntar på provsvar, sitter i karantän eller vabbar. Sen är inte allt coronarelaterat, säger rektorn Chris Gelinder.

Totalt var det under fredag 17 lärare som saknades.

Hur har ni löst det?

– All personal som kunnat har hoppat in och tagit lektioner, andra lärare, elevassistenter. Rektorer har gått in och haft lektioner.

Men nu har ledningen beslutat att det blir delvis distansundervisning under nästa vecka.

– Vi gör precis som förra gången. Vi har sex arbetslag så då är tre arbetslag hemma och tre på skolan. Eleverna följer sina scheman, men är antingen i skolan eller hemma, säger Gelinder.

Hur länge kommer ni ha undervisning delvis på distans?

– Vi tar en vecka i taget för att se när vi får tillbaka personalen. Så vi utvärderar tisdag och torsdag nästa vecka.