Nästan var fjärde elev slås ut i grundskolan i Örebro

Kommunfullmäktige i Örebro kommun som inbegriper heltidspolitiker och fritidspolitiker ska i dagarna besluta om kommunens budget 2021 – ÖSB 2021. Kommunens budget beskriver vad man vill uppnå med kommunal verksamhet och vilka ekonomiska ramar som står till förfogande för ändamålet. Här beskrivs också vilka effektiviseringar eller besparingar som ska genomföras, exempelvis på skolverksamheten inom Barn och utbildning. Kommunfullmäktige som skolans huvudman ska enligt skollagen fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov (2 kap 8b §). Statens uppdrag till huvudmannen, det vill säga kommunfullmäktige, är att ansvara för att skolverksamheten genomförs enligt de statliga styrdokumenten, alltså att fördela resurser och organisera så att nationella mål och riktlinjer kan uppfyllas. I ÖSB 2021 säger S, C och Kd att ”skolan i Örebro är kommuns viktigaste prioritet” I ÖSB 2021 åläggs Barn och utbildning i Örebro att åter effektivisera, denna gång med 37,2 procent av de 70 miljoner kronor som ska effektiviseras i kommunens verksamheter enligt ÖSB 2021.

Hur har det gått hittills för skolverksamheten med de effektiviseringar som har ålagts under flera år i följd? Har det blivit bättre för elever, lärare och studie- och yrkesvägledare i skolan? Nej! Vi inom Lärarnas Riksförbund konstatera att det är samma mantra om ”ökad måluppfyllelse i skolan” som politikerna i Örebro haft under många år, men till vilket pris. Betygsstatistiken för åk 9 i kommunens grundskolor visar att det är den näst sämsta resultatet under de senaste tjugo åren. En stor andel elever slås ut redan i grundskolan. Envar förstår att politiska krav och resurser inte går ihop för skolverksamheten i kommunens budget för Barn och utbildning i Örebro 2021.

Pär Boström

ordförande, LR Örebro kommunförening