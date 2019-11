Nationalsången tas bort i ny kursplan – Skolverket får hård kritik: ”Varför förstår jag inte”

I december ska Skolverket lämna in sitt förslag till ny kursplan i grundskolan till regeringen. Skolverket bör dra tillbaka sitt förslag på ändrade kursplaner för grundskolan anser Skolinspektionens tidigare överdirektör Hans Albin Larsson som granskat förslaget där bland annat nationalsången stryks. Något som Lärarnas Tidning tidigare skrivit om.

– De har börjat i fel ände och nu sitter de med ett nästan omöjligt uppdrag på grund av dagens ”anorektiska” timplaner, säger han till Lärarnas Tidning.

Hans Albin Larsson är professor emeritus i historia och utbildningsvetenskap, före detta ordförande i Historielärarnas förening, och har även suttit i regeringens utbildningsvetenskapliga råd. Han har granskat och jämfört nuvarande kursplaner i historia, geografi, samhällskunskap, religion och musik med det nya förslaget.

Det han vänder sig emot i historia är att man tagit bort alla epokbegrepp som medeltid, renässans, barock, upplysningstiden, romantiken, stormaktstiden, frihetstiden med mera. Samernas och de nationella minoriteternas historia har också tagits bort utom berättelser om äldre samisk religion på lågstadiet. Dock har Skolverket har utlovat att Antiken ska tillbaka in i kursplanerna i historia.

Varför eleverna inte ska lära sig nationalsången i skolan förstår jag inte. Ingen tror väl sig vara förmer än någon annan för att man behärskar den svenska nationalsången

Om man vill öka fokus på mer modern historia från 1900-talet och framåt så är det viktigt att eleverna får med sig en översiktlig kronologisk ordning i historian anser Hans Albin Larsson.

– Struntar man i det så riskerar barnen att bli historielösa. Självklart är det viktigt att veta hur historia kan användas i modern tid för olika syften, exempelvis propaganda, men för att kunna föra sådana ganska avancerade resonemang måste eleverna ha viss typ av grundkunskap.

I geografin har namngeografin skurits ned. Eleverna behöver veta var länder, städer, berg och sjöar ligger och få baskunskaper i kartgeografi för att kunna hänga med även i andra ämnen. Utan det får eleverna svårt att hänga med i nyheter och diskutera frågor. Det handlar om att ha en sorts grundläggande allmänbildning, menar Hans Albin Larsson.

I förslaget till kursplan för religion på högstadiet nämns inte längre specifikt att man ska lära sig om kristendomens tre stora inriktningar katolicism, grekisk ortodox och protestantismen. Kunskap om världsreligionernas urkunder som Bibeln i kristendomen har också bantats bort.

I musiken har man tagit bort att eleverna ska lära sig nationalsången, några av de vanligaste psalmerna och få inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

– Varför eleverna inte ska lära sig nationalsången i skolan förstår jag inte. Ingen tror väl sig vara förmer än någon annan för att man behärskar den svenska nationalsången, säger Hans Albin Larsson.

Anna Westerholm, chef för Skolverkets läroplansavdelning menar att timmarna inte räcker till för allt det som Hans Albin Larsson räknar upp och borde ingå. Hon konstaterar att Skolverket inte har mandat att ändra i några timplaner.

– I högstadiet har eleverna 25 timmar om året i historia så det är en omöjlig ekvation om man vill ha med alla de listor som funnits i debatten om vad man förväntar sig att eleverna ska få med sig i skolan, säger Anna Westerholm.

Skolverkets ambition har, enligt Anna Westerholm, varit att göra justeringar i kursplanerna, inte att göra om kursplanerna. I just SO-ämnena har det varit ett problem för lärarna när man försökt få in för mycket i de ämnenas nuvarande kursplaner. Skolverket kommer att redovisa för regeringen att det krävs en annan timplan om man vill få in mer stoff i historieämnet.

Skolverket bemöter också kritiken på sin hemsida: "I debatten om våra förslag till förändringar i kursplanerna sprids felaktigheter och missförstånd. I debatten glöms det ofta bort att kursplanerna är lärarnas arbetsverktyg. Det är lärarna med sin kunskap och ämneskompetens som ska omsätta kursplanerna i undervisning för eleverna." Skolverket säger också att nationalsången ryms i den föreslagna formuleringen.

Fakta - förändringen i kursplanen för musik i lågstadiet

Nuvarande kursplan:

”Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.”

Ny kursplan:

”Musik som knyter an till elevens vardagliga sammanhang och musikaliska traditioner vid olika högtider.”