NATTENS NYHETER: 15 kor stod på väg i Axbergshammar – tidningsbud kom inte fram

Nattens nyheter

Tidningsbud i Axbergshammar kom inte fram – 15 kor stod i vägen. Det var strax innan 04-tiden under den tidiga måndagsmorgonen som ett tidningsbud meddelade polisen om att han inte kom fram på vägen i Axbergshammar. Anledningen ska vara att det är 15 kor som står på vägen.

Bil körde ner pinnar i mitträcket på riksväg 50 vid avfart Käpphagen – vägen avstängd. I larmet som kom in till SOS vid 05.38 under måndagsmorgonen är det en bil som av okänd anledning kört in i mitträcket på riksväg 50 vid avfart Käpphagen.

Morgonens toppnyhet

17-årig pojke åtalas för rån mot Gottis – kom över närmare 40 000. En 17-årig pojke åtalas för att beväpnad med machete ha rånat Gottis på Drottninggatan. Pojken och en okänd kumpan misstänks ha kommit över närmare 40 000 kronor vid rånet.

Sport

Inför måstematchen mot Rospiggarna – mycket hänger på Bjerre. Inför matchen mot Rospiggarna gör lagledaren Peter Johansson några ändringar. Dock får Kenneth Bjerre fortsatt förtroende från femman. "Hans körning därifrån är en positiv sak som vi tagit med oss", säger Peter Johansson.

