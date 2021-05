NATTENS NYHETER: Berusad man blottade könet • Man stoppade in kvinna i bil – anhållen för olaga frihetsberövande

Nattens nyheter

Berusad man blottade könet för unga tjejer. En berusad man ska under onsdagskvällen ha blottat sig för ett gäng unga tjejer på ett utomhusbad i Karlskoga.

Man anhållen efter att ha stoppat in kvinna i bil mot hennes vilja. En man i Karlskoga ska under onsdagskvällen ha stoppat in en kvinna i en bil mot hennes vilja. "Mannen har under natten anhållits och misstänks för olaga frihetsberövande", säger Ola Olsson, vakthavande befäl hos polisen.

Hümmet slog till igen – satte avgörandet i ÖSK:s mäktiga vändning. Deniz Hümmet gick mållös i fyra raka matcher. När han tryckte dit avgörande 2–3 mot Häcken var det hans andra på lika många matcher. De två målen har gett ÖSK sex poäng. "Jag förväntar mig alltid att det blir en felträff eller att den hamnar framför mig", säger Hümmet själv efter avgörandet.

