NATTENS NYHETER: Bilförare körde in i stolpe – avvek från platsen i en annan bil

Nattens nyheter

Singelolycka vid Varberga – bil körde in i stolpfundament. Klockan 23.41 in kom ett ärende in till polisen där en bil ska ha kört in i en stolpe i höjd med Varberga. Efter kollisionen med stolpfundamentet ska de som åkt i bilen avvikit från platsen i en annan bil.

Morgonens toppnyhet

Mummel och mums lämnar Stadsbiblioteket – får inte följa med till Kulturkvarteret. Mummel och mums har sagts upp från Stadsbiblioteket – och får inte heller följa med till det nya Kulturkvarteret. "Jag är lite besviken", säger kaféägaren Murat Yerli som lämnar biblioteket sista augusti.

Sport

Ny spelare till BK Forward – värvade sig själv till klubben. Han hade inte någon klubb att spela i till hösten. Så han ringde BK Forward. En vecka senare har klubben kontrakterat spelaren.

Tipsa oss

