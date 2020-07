NATTENS NYHETER: Bilist bromsade för vilt – flera fordon krockade • Misstänkt rattfyllerist hade barn i bilen

Nattens nyheter

Misstänkt drograttfylla i Örebro – litet barn med i bilen. En man i 35-årsåldern togs under lördagen in till polisen för provtagning och förhör efter att han misstänks ha kört drograttfull med ett litet barn i bilen.

Rådjurskrock i Lindesberg – person införd till sjukhus med ambulans. Under natten larmades räddningstjänst om en trafikolycka på väg 860. Flera bilar var involverade i trafikolyckan och en person fördes in till sjukhus med ambulans. "En person hade tvärnitat för rådjur och då hade bilarna bakom kört in i varandra", säger Johan Wallenius, vakthavande befäl vid polisen.

Sport

Dubbla SM-guld för Kumlasönerna – brons till Fahlin. Både Jacob och Jonathan Ahlsson vann guld när SM i tempocykling avgjordes i Lekeryd. Jacob Ahlsson i seniorklassen och Jonathan i juniorklassen. Även Emilia Fahlin lyckades bra och tog ett brons.

