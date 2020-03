NATTENS NYHETER: Biljakt slutade i trädgård • Efter villabranden – man misstänkt för mordbrand frisläppt

Nattens nyheter

Bilist körde in i trädgård i Lindesberg efter biljakt. En personbil med två personer körde av vägen och in i en trädgård vid Björkhyttevägen i Lindesberg under natten. "En polispatrull ska stoppa en bil och då drar bilen", säger Anders Gustavsson, vakthavande befäl vid polisen. Flera brott misstänks i samband med händelsen.

Man misstänkt för anlagd villabrand släppt på fri fot. Den man som anhölls misstänkt för mordbrand i Sköllersta natten till tisdagen har släppts på fri fot. Tingsrätten beslutade vid häktningsförhandlingen att det inte fanns sannolika skäl att hålla honom fortsatt frihetsberövad.

Ha en trevlig dag!

