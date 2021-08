NATTENS NYHETER: Biljakt tog stopp i lyktstolpe • Målvakten kastades in i hetluften

Nattens nyheter

Biljakt slutade i lyktstolpe – föraren flydde platsen. Under natten mot onsdag jagade polisen en personbil på E20 mellan Laxå och Finnerödja. Förföljande slutade när personbilen kraschade och föraren lämnade platsen.

Sport

Ismael Diawaras debut i Malmö FF – byttes in i heta CL-matchen. För drygt två veckor sedan såldes målvakten Ismael Diawara från Degerfors till Malmö FF. Nu kastas han rakt in i hetluften. Under klubbens playoff-match till gruppspelet i Champions League byttes 26-åringen in efter en skada på Johan Dahlin.

Sverige med ny framgång i volleyboll-EM – klar för historisk åttondelsfinal. Sveriges succé i volleyboll-EM fortsätter. Under tisdagskvällen säkrades en historisk åttondelsfinalplats i volleyboll-EM.

