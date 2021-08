NATTENS NYHETER: Brandkåren släckte mindre brand med handbrandsläckare • Regnig start på veckan

Nattens nyheter

Räddningstjänsten kvävde mindre brand med handbrandsläckare. Klockan 03.34 gick ett automatlarm från en lokal på Termikgatan i Örebro. Räddningstjänsten var framme och släckte något som brann med handbrandsläckare.

Så blir dagens väder

Veckan inleds enligt SMHI med regn eller skurar som rör sig in söderifrån under morgonen och hänger kvar under dagen. Risk för åska på vissa håll. Till kvällen går skurarna över till dis eller dimma.

