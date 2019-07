NATTENS NYHETER: Brottsmisstänkt kvinna försökte köra från polisen – kraschade mot byggnad

Nattens nyheter

Trafikolycka i Lindesberg – en person införd till sjukhus

Under morgonen till lördag inkom ett larm till SOS om en singelolycka på väg 249 mellan Pilkrog och Finnåker.

Polisjakt efter narkotikabrott slutade i trafikolycka – kvinna i 40-årsåldern körde in i byggnad

Under natten mot lördag larmades SOS om en trafikolycka i Örebro. Det visade sig handla om en person som jagats av polisen då de misstänkte brott. Under jakten körde föraren in i en byggnad.

Kvinna misshandlad av sin partner i Laxå – man i 35-årsåldern greps – tredje part ringde in larmet

Under kvällen mot lördag greps en man i Laxå för våld i nära relationer. En tredje part hade ringt in larmet om misshandeln.

Larm om brand på Husabergs Camping visade sig handla om något annat

Räddningstjänsten larmades till en brand på en camping. Enligt de initiala uppgifterna SOS hade skulle det handla om en husvagn som brann. Men när räddningstjänsten kom till platsen handlade det om någonting annat.

Morgonens toppnyhet

Här dumpas bajs och kilovis med matavfall – tvingas vara detektiver för att hjälpa polisen: ”Inte acceptabelt”

Djurhjärtan, köttpålägg – och mängder av konserverade morötter. Allt olagligt dumpat på en återvinningscentral i Örebro – som nu får ansvariga att överväga polisanmälan och arbetarna att rasa.

Sport

Topp tio i kvalet till ovalracet i Iowa – trots det var inte Ericsson nöjd: "Har lite mer jobb att göra"

Efter mardrömskvalet senast i Toronto, där Marcus Ericsson kraschade, lyckades han köra till sig en tionde plats i kvalet till ovalracet i Iowa. Han hade länge den snabbaste snitthastigheten, men det blev till slut en tionde plats.

