NATTENS NYHETER: Dörrknackande man välte med stulen traktor • Vild fest i Degerfors efter avancemang till allsvenskan

Nattens nyheter

Dörrknackande man stal traktor – välte och fördes till sjukhus. Under den sena lördagskvällen fick polisen flera samtal om en dörrknackande man norr om Örebro som uppgav sig ha problem med sin bil. Mannen ska senare ha rotat runt i ett garage, stulit en traktor och kört omkull.

Tjuv tog sig in på byggarbetsplats i Vivalla – misstänks för stöld. Vid 02-tiden under natten mot söndag gick ett inbrottslarm vid en byggarbetsplats på en adress i Vivalla. Efter att en väktare varit på plats kopplades polis in. "En person verkar ha tagit sig in genom en dörr eller ett fönster", säger Peter Persson, vakthavande befäl hos polisen.

Sport

Se vilda festen i Degerfors i natt - så firades hjältarna på stan. Det var vild fest i centrala Degerfors när spelarbussen kom hem i natt. Hundratals, kanske tusentals, degerforsare struntade helt i corona för en stund och var ute på gatorna för att fira sina allsvenska hjältar. NA-sporten sände live från firandet - se festen och intervjuer här.

