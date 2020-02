NATTENS NYHETER: Flera rån under kvällen – ung man tvingades uppsöka vård

Nattens nyheter

Kort rånare försvann efter att ha rånat kvinnor vid Resecentrum. Örebropolisen fick på onsdagskvällen in samtal från ett vittne som berättade att en kvinna rånats i centrala Örebro. Ytterligare en kvinna hade hotats. Hon hade känt sig tvingad att ta fram en mindre summa pengar och lämna över till mannen.

Två yngre män rånade varav en fick söka vård på sjukhus. Polisen fick kännedom om ett rån på Norr vid 00.10-tiden. Det hade då gått några timmar sedan rånet, där två unga män drabbades. Fem maskerade män ska ha tvingat till sig kontanter.

Brinnande tidning orsakade larm – räddningstjänsten ryckte ut. När larmet kom vid 23-tiden så handlade det om en brand utomhus vid Höglundagatan i Örebro.

Sport

Lindlöven vände och vann mot serieledaren efter förlängning: ”Kör över dom totalt”. Två baklängesmål innan matchen var två minuter gammal. Men Lindlöven tog sig in i matchen, fick den till förlängning och kunde till sist vinna. "I tredje perioden kör vi över dom totalt", säger tränaren Jonas Dufåker till NA efter matchen.

Byggvarukedjan blir ny huvudsponsor till Elitserien i speedway – som byter namn. I går meddelades via ett pressmeddelande att Elitserien i speedway får ett nytt namn. Från och med nu går ligan under namnet Bauhaus-ligan, sedan Bauhaus har gått in som ny huvudsponsor i ligan.

Ha en trevlig dag!

