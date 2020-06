NATTENS NYHETER: Försökte köra från polisen och voltade • Kvinna utsatt för väpnat rån i sitt hem • Cyklist körde in i buss • Häst fastnade i brunn • Metalltjuv greps

Nattens nyheter

Man förd till sjukhus efter flykt från polisen – voltade av vägen utanför Nora. Sent på lördagskvällen inträffade en singelolycka på länsväg 763 i höjd med Ås, väster om Nora, i samband med ett kortare polisförföljande.

Häst fastnade i brunn – räddningsinsats genomfördes: ”Fick ett lyckligt slut”. SOS tog vid 20.18 emot ett larm om en häst som fastnat i en brunn.

Trafikolycka i Örebro – cyklist körde in i buss. Under lördagskvällen inträffade en trafikolycka i Örebro där en cyklist körde in i en buss.

Brinnande handduk orsakade utryckning till villa i Kumla. Under natten till söndagen fick räddningstjänsten rycka ut till en befarad villabrand i centrala Kumla.

Kvinna utsatt för väpnat rån i sitt hem – två misstänkta gärningsmän gripna. Sent på lördagskvällen blev en kvinna knivrånad i sin bostad i Askersund.

Moped i brand i Brickebacken. Tidigt på söndagsmorgonen larmades räddningstjänsten till en gräsbrand i Brickebacken i Örebro.

Misstänkt metalltjuv greps i centrala Örebro – hade stöldgods i bilen. En man i 25-årsåldern greps under natten till söndagen i samband med en fordonskontroll i centrala Örebro.

Dagens väder

Det högtrycksbetonade vädret fortsätter och kommer idag ge soligt väder. Det enligt prognosen från SMHI som kom klockan 04.12 under söndagsmorgonen.

Sport

Två veckor till premiär – då får Kif Örebro testa nya spelidéer: ”Tydliga skillnaderna från förra året. Allsvenskan startar den 27 juni vilket ger Kif Örebro möjligheten att spela träningsmatcher innan seriestart. Redan den kommande veckan är det två inplanerade – samt en cupmatch mot Rynninge.

