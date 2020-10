NATTENS NYHETER: Försvunna mannen åter • Väpnat rån mot matbutik

Nattens nyheter

Polisen sökte försvunnen man – hittades under natten. En man i 60-årsåldern försvann under onsdagsförmiddagen i Karlskoga. Men under natten mot torsdag kunde polisen meddela att mannen är återfunnen.

Väpnat rån mot matbutik i Örebro – två tonåringar gripna. Vid 20.20 på onsdagskvällen larmades polisen om ett rån på Coop på Änggatan i Örebro. Två tonåringar greps kort efter.

Tvingade man att ta ut pengar – tre personer gripna. Under natten mot torsdag ska tre personer tagit med sig en man under hot till en bankomat för att ta ut pengar. Dom tre personerna kunde gripas senare under natten.

Sport

ÖSK:s skyttekung sänkte obesegrade AFC. AFC Eskilstuna kom till Idrottshuset obesegrat. Så icke längre. ÖSK med skyttekungen Adnan Cirak vann toppmötet i futsalligan med 5–3 (2–0).

