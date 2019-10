NATTENS NYHETER: Främmande man tog sig in hos kvinna på äldreboende • Våld mot väktare vid ingripande

Nattens nyheter

Man klättrade in genom balkong till lägenhet i äldreboende – gömde sig bakom en tv. I går kväll trängde sig en man in till en kvinna på ett äldreboende på Öster i Örebro. Mannen kom in genom balkongen.

Brinnande vedklabbar orsakade utryckning i Askersund. Enligt larmet som kom vid 01.00 skulle det brinna i ett hus cirka en halv mil norr om Askersund. När räddningstjänsten kom fram så visade det sig att det var några vedklabbar som brann inomhus.

Väktare skulle gripa butikstjuv – angreps av tre. En man i 20-årsåldern hade stulit varor i en butik i Karlskoga. När en väktare ingrep satte sig mannen till motvärn – och hans två kompisar angrep henne.

Morgonens toppnyhet

Nytt hårt slag mot USÖ-anställda: Nu höjs p-avgifterna igen. För andra gången sedan februari höjs nu p-avgifterna för regionens anställda vid USÖ och Eklundavägen. 450 kronor i månaden blir den nya avgiften, en höjning med 150 kronor. "Det känns som om vi personal får betala för att sjukhuset går back", säger Caroline Johansson, undersköterska på USÖ.

Sport

Utlånade Örebrobacken målskytt mot SSK – när BIK vände och vann. Inför den tredje perioden låg BIK Karlskoga under med 1-3 mot SSK borta. Därefter vände laget och vann, och en av de som var med bakom vändningen var Lukas Pilö, som lånats ut till BIK under tre matcher.

Ha en trevlig dag!

