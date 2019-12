NATTENS NYHETER: Halka när bilist körde av vägen • Två brandutryckningar • Villatjuv kom undan

Nattens nyheter

Halt väglag när bilist körde av vägen på E18 öster om Karlskoga. En personbil körde i diket på E18 i höjd med Villingsberg utanför Karlskoga under natten mot torsdag.

Tjuven bröt sig in i villa – smet via altandörren. En bostad i Vintrosa blev utsatt för inbrott under onsdagskvällen. Troligen har tjuven tagit sig ut via altandörren. Polisen misstänker att gärningsmannen fick med sig något smycke.

Två larm om soteld under kvällen: ”Har det under kontroll”. På onsdagskvällen larmades räddningstjänsten till två hus där det flög glöd ur skorstenarna. Räddningstjänsten ryckte ut till Lundavägen i Latorp vid 21.40 för att undersöka det första larmet. Vid 23-tiden kunde insatsen avslutas efter att skorstenen sotats och röken ventilerats ut. Strax efter 23.30 larmades räddningstjänsten i Hällefors ut till Siksand efter ett nytt larm om gnistor ur skorstenen till ett hus på Siksandshöjden.

TV: Två demonstrationer samtidigt i Laxå – Röforsbor och undersköterskor visade sitt missnöje mot politiken. "Vi har fått nog! Vi har fått nog"! Två demonstrationer genomfördes samtidigt utanför Kunskapens hus på onsdagskvällen innan kommunfullmäktiges sammanträde. Röforsborna mot sophanteringsföretagets etablering, och kommunanställda undersköterskor mot besparingsförslag. Tillsammans var de närmare 100 personer.

Sport

17-åringen gjorde debut från start – slarvigt ÖSK föll hemma mot serieledarna: "Ska inte ligga där vi ligger". Landslagsmålvakten Martin Herlin var avstängd för ÖSK i onsdagens hemmamatch mot serieledande Hammarby. Då fick målvakten Emil Björklund göra debut från start - men det blev ingen drömdebut för 17-åringen. "Det är ändå häftigt att få göra debut, tufft i just den här matchen. Aldrig roligt att förlora och speciellt inte i en debut", säger han efter matchen.

