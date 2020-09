NATTENS NYHETER: Hög musik från bilar störde boende under natten

Nattens nyheter

Många ringde polisen – hög musik från bilar störde boende. "Det är fler på orter i Örebro som boende har ringt och klagat på hög musik", säger Olga Korpela, vakthavande befäl, polisregion Bergslagen.

Sport

Örebro Syrianska lånar spelare från Degerfors: ”Stor talang med mycket erfarenhet”. Örebro Syrianska får in en nytt blod i truppen. På fredagen meddelar klubben via sin hemsida att de lånar in mittfältaren Erik Grandelius från Degerfors.

