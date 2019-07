NATTENS NYHETER: Husvagnen började brinna mitt under åkturen – ägaren fick springa in

Nattens nyheter

Husvagn började brinna mitt under färd i Degerfors – ägare sprang in och fick ut gasolflaskorna: "Vagnen brann upp". Under lördagskvällen fattade en husvagn eld på väg 205 utanför Svartå. När räddningstjänsten kom fram var den helt utbrunnen.

25-årig man gav sig på två jämnåriga i centrala Örebro – misstänks för misshandel. Under natten mot söndag gav en 25-årig man sig på två jämnåriga i centrala Örebro och är nu misstänkt för misshandel.

Morgonens toppnyhet

Stopp för cykel på bussen – nya länsbussarna saknar cykelställ: ”Klart det kan upplevas som negativt”. Snart får Örebro och länet helt nya bussar. Men möjligheten att ta med cykeln försvinner. De nya blåvita regionbussarna har nämligen inga cykelställ. En som reagerat på det här är Jan Gunnarsson.

Sport

Mardröm för Ericsson i Toronto-kvalet – kraschade återigen. Det blev ett nattsvart kval på stadsbanan i Toronto för Marcus Ericsson. 28-åringen kom ut med för mycket fart ifrån en kurva, och körde emot en vägg. Nu tvingas han jaga toppen, där landsmannen Felix Rosenqvist återfinns, från 20:e startposition.

