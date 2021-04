NATTENS NYHETER: Inbrott på pizzeria • Man påhoppad och slagen i huvudet • Trafikolycka på E18 • Strömavbrott

Nattens nyheter

Inbrott på pizzeria i Degerfors. Vid 23-tiden på söndagskvällen får polisen larm om ett inbrott. Det är ett vittne som larmat.

Man i 20-årsåldern påhoppad och slagen i huvudet. En man i 20-årsåldern blev överfallen av en okänd person vid Baronbacken i Örebro.

Personbil körde in i mitträcket på E18 – blev stopp i trafiken. Ett larm om en singelolycka inkom cirka 22.45 under söndagskvällen. Det var en bil som kört in i mitträcket.

800 av Vattenfalls kunder utan ström. Cirka 800 kunder hos Vattenfall blev utan ström i bland annat Askersund och Laxå.

Bil brann i Varberga centrum: ”Helt övertänd”. En bil brann på söndagskvällen på Varbergagatan, nära vårdcentralen.

Bil i brand på E18/E20 – trafiken påverkades. Räddningstjänsten larmades på söndagskvällen om en brand i en bil på E18/E20 i höjd med Glanshammar.

Sport

Efter överkörningen – Örebrokaptenen lyrisk över debutanterna: ”Är fantastiskt att se”. Flera av Örebros unga spelare gjorde sina första slutspelsmatcher. Lagkaptenen Stefan Warg var full av beundran över dessa.

