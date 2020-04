NATTENS NYHETER: Ingen gripen efter misstänkt misshandel • Musik från fordon störde boende på flera håll

Nattens nyheter

Misshandlad utanför krog – förd till sjukhus med ambulans. Polisen fick larm om ett knivbråk i centrala Örebro under natten. Någon kniv ska inte ha använts – men en misshandlad man fördes till sjukhus. Ingen misstänkt har gripits.

Polisen i Örebro har ett nygammalt redskap i sitt arbete under påsk. På Örebropolisens Facebooksida visar man upp redskapet i ett videoklipp och med en påskhälsning till alla i Örebro län.

Problem med hög musik från bilar under natten. Polisen har under natten fått in många samtal från människor som störs av musik och inte får sova. Det är musik från ungdomar som kör A-traktorer och Epa-traktorer.

Sport

Vann kvalet och klarade sig undan jättekraschen – sedan fällde okända skadan Marcus Ericsson. Marcus Ericsson vann kvalet och ledde lördagens Indycar-simrace under första varven. Men en okänd skada kostade 20 sekunder vid första depåstoppet – och tvingade i förlängningen in honom en gång till.

