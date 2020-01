NATTENS NYHETER: Knivdrama vid Filmstaden • Bilförare kraschade in i stor sten

Nattens nyheter

Drama vid Filmstaden sent på kvällen: ”En person tog fram en kniv”. Ett knivdrama utspelade sig vid filmstaden på Drottninggatan sent på torsdagskvällen. En person ska ha visat en kniv.

Kraschade in i stor sten på Glomman - polisen sökte igenom bakluckan. En bil körde av vägen vid Glomman sent på torsdagskvällen. Bilen kraschade in i en stor sten. En person fick föras till sjukhus.

Sport

Kovacs ärliga ord efter Örebrodebuten: "Konstant stress". Hjälte i sin debut. Efteråt erkände Robin Kovacs hur tuff tiden varit inför sin första Örebromatch.

Ha en trevlig dag!

Tipsa oss: Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72023 (inled meddelandet med NA) eller mejla [email protected].

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil: NA.se • E-tidningen

Följ oss på sociala medier: Facebook • Instagram