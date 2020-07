NATTENS NYHETER: Kvinna gripen för rånförsök • Person körde in i träd på riksväg 51

Nattens nyheter

Rånförsök i centrala Örebro – kvinna gripen. På söndagskvällen inträffade ett försök till rån i centrala Örebro. Kort efter händelsen kunde polisen gripa en kvinna i 25-årsåldern.

Försökte laga mat i badrum – blev skador på en vägg . Vid 22.28 fick SOS in ett larm om en gräsbrand på Gäddestavägen i Örebro. Detta visade sig vara någon som försökt laga mat i ett badrum.

Trafikolycka söder om Hjortkvarn – person ska ha kört in i träd. En personbil ska vid 01.46 under natten mot måndag ha kört in i ett träd på riksväg 51, söder om Hjortkvarn i Hallsbergs kommun.

Sport

Tränaren önskade mer mål – trots att Kif vann. När Kif Örebro vann mot Växjö hemma var det endast med 1–0. Trots att laget hade mängder med chanser att utöka, speciellt i den andra halvleken, ville det sig inte riktigt.

