NATTENS NYHETER: Kvinna misshandlades i bostad – gärningsmannen gripen • Blev hotad med kniv under nattpromenad

Nattens nyheter

Blev hotad med kniv under nattpromenad – ville åt plånboken. Polisen blev under natten mot lördag larmade till en adress i de norra delarna av Örebro. En person sade sig ha blivit utsatt för ett rånförsök där ett gäng på fyra personer under knivhot velat ha personens plånbok.

Kvinna misshandlades i bostad – gärningsmannen gripen. I Karlskoga inträffade ett fall av misshandel under fredagskvällen. Kort efter händelsen kunde en man i 60-årsåldern gripas för brottet.

Polisen misstänker bostadsinbrott i Örebro – del av fastigheten avspärrad. Det var vid 22.07 under fredagskvällen som polisen larmades om ett misstänkt bostadsinbrott på en adress i norra Örebro. En granne såg en misstänkt inbrott i en lägenhet och jagade enligt polisen ut personen från bostaden.

Sport

Marcus Ericsson i drömläge inför Indy 500-kvalet – stod för näst snabbaste testet på sista träningen. På fredagens tidsträning noterade han den näst snabbaste kvalsimuleringen av alla 33 förarna – snabbare än fjolårets pole position-tid. Ericsson går ut som 16:e förare i lördagens kval.

