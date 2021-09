NATTENS NYHETER: Lada helt nedbrunnen • Flera rån och rånförsök i Örebro • Misshandel i Karlskoga • Dikeskörning utanför Örebro

Nattens nyheter

Lada nedbrunnen – polis utreder försök till mordbrand. Klockan 23 under lördagskvällen larmades räddningstjänst och polis till en brinnande lada i Rönneshytta. Vid framkomst var ladan helt övertänd och bortom räddning. När räddningstjänsten fyra timmar senare lämnade platsen var den helt nedbrunnen.

Papperskorg vid busshållplats i lågor – misstänkt skadegörelse. Polis och räddningstjänst larmades vid 23-tiden under lördagskvällen till en busshållplats vid Lillån i Örebro där en papperskorg brann.

Container brann med öppna lågor i Askersund. Sent under lördagskvällen började en container brinna på en adress i Askersund. "Den brann med öppna lågor", säger Annelie Silveira, teamledare på SOS Alarm.

Flera rån och försök till rån i Örebro under natten. Polisen uppger att de fått in ett antal samtal om rån eller rånförsök under natten mot söndag. "Det är liknande signalement i alla ärenden", säger Olga Korpela, vakthavande befäl hos Polisregion Bergslagen.

Skadad man tog sig till polisstationen i Karlskoga. Polisen fick vid 02.42 natten mot söndag ett samtal om en misshandel som ska ha skett i en bostad i Karlskoga. "En man ringde upp oss och säger att han blivit misshandlad i en bostad. Han har då lämnat bostaden", säger Olga Korpela, vakthavande befäl hos Polisregion Bergslagen.

Bil i diket strax norr om Örebro. Det larmades vid 05.23 natten mot söndag om en trafikolycka på väg 752. "En bil har kört i diket", säger Annsofie Thorsen, teamledare på SOS Alarm som svarar för Räddningsregion Bergslagen.

